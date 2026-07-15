Cuộc sống như mơ của nữ người mẫu Việt kết hôn cùng chồng Tây, trong căn hộ 130 tỷ đồng dành cho giới siêu giàu Dubai

Kha Mỹ Vân từng được biết đến với danh hiệu Á quân Vietnam's Next Top Model 2012 và cũng từ đây, nữ người mẫu dần phát triển sự nghiệp ở cả thị trường thời trang trong nước lẫn quốc tế. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kha Mỹ Vân lên xe hoa với doanh nhân Luigi Menghini (quốc tịch Italy) và chuyển đến Dubai - một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới để sinh sống.

Cũng từ đây, nữ người mẫu như bước sang một trang mới khi có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng và con trai Mao Mao. Theo đó, chồng của Kha Mỹ Vân là một doanh nhân giỏi trong lĩnh vực sản xuất phao cứu hộ. Với "vốn liếng" sẵn có cùng tư duy tốt về kinh doanh, hai vợ chồng người đẹp đã gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này.

Kha Mỹ Vân và ông xã

Nhờ nền tảng kinh tế, sau ngần ấy năm sống tại thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, gia đình nhỏ của Kha Mỹ Vân vẫn đủ đầy, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vợ chồng cô cùng con trai sống trong một căn hộ cao cấp tại khu Dubai Marina, với chi phí sinh hoạt khoảng 230 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Ngôi sao, vợ chồng Kha Mỹ Vân nhận căn hộ thuộc dự án Sensoria at FIVE Luxe. Dự án nằm trong tổ hợp bất động sản ven biển, được định vị hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu và siêu giàu. Người mẫu cho biết chồng cô trả khoảng 18 triệu dirham, tương đương 130 tỷ đồng, để sở hữu căn hộ. Nếu không dọn đến ở, gia đình cô có thể cho thuê với giá khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm.

Căn hộ của Kha Mỹ Vân gồm ba phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách 'ultra-luxury residence' với trần cao khoảng 3,5 m; hệ cửa kính toàn phần; hồ bơi riêng và ban công hướng ra biển. Tiện ích chung gồm bãi biển riêng dài khoảng 125m, spa, phòng gym tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống nhà hàng, quán cà phê nội khu và bãi đỗ xe tự động.

Bên trong căn hộ, không gian được thiết kế theo phong cách mở, kết nối liền mạch giữa phòng khách, khu vực ăn uống và bếp, tạo cảm giác như một căn biệt thự trên cao. Điểm nhấn của căn hộ là hệ kính cao kịch trần kéo dài từ sàn đến trần, giúp không gian phòng khách rộng mở và đón trọn tầm nhìn ra biển.

Theo Kha Mỹ Vân, các phòng ngủ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp, mang đến không gian sống riêng tư theo phong cách căn hộ áp mái ven biển.

Bể bơi tại ban công phòng ngủ của căn hộ.

Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, ngoài ra căn hộ còn có thêm một phòng tắm bên ngoài.

Toàn bộ không gian theo phong cách khu nghỉ dưỡng cao cấp, thay cho kiểu phòng tắm căn hộ thông thường.

Kha Mỹ Vân nói giá mua căn hộ đã bao gồm nội thất, nên vợ chồng cô chỉ việc dọn vào sống hoặc cho thuê, không phải đầu tư thêm.

Nội thất bên trong sang trọng, đẳng cấp.