Rời phố về quê, trai làng Quảng Trị nuôi con vật này dày đặc, chưa từng bị "quá lứa"

Nuôi lươn không bùn hiệu quả cao

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi theo chân ông Phan Văn Phụng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị về thăm mô hình nuôi lươn không bùn của anh Lê Mạnh Cường (SN 1980, trú thôn 2, xã Triệu Cơ, trước sáp nhập thuộc xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong).

Trong ngôi nhà khang trang, anh Cường phấn khởi chia sẻ nghề tay trái của mình – nuôi lươn không bùn.

Anh Lê Mạnh Cường (bên phải) đầu tư 150 triệu đồng xây dựng trại nuôi lươn gồm 15 bể. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Cường cho biết, năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM, anh quyết định rời phố về quê. Đây là quyết định rất khó khăn, bởi từ đôi bàn tay trắng, vợ chồng anh phải cần cù lao động mới xây được nhà, mở xưởng may gia công ở TP.HCM. Rời phố về quê, anh Cường phải bán rẻ toàn bộ tài sản, bỏ lại cơ nghiệp 17 năm gây dựng.

Trở về quê nhà ven biển, anh Cường mở lại xưởng may gia công, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương – đây là công việc chính của anh.

Thế nhưng, xuất thân con nhà nông, ẩn sâu trong anh Cường là niềm đam mê nông nghiệp.

Sau khi tìm hiểu, thấy mô hình nuôi lươn không bùn rất hiệu quả, năm 2023, anh Cường lặn lội vào các tỉnh phía nam tham quan, học tập kinh nghiệm rồi bắt đầu nuôi.

Ban đầu, anh Cường chỉ thả nuôi 6.000 con lươn giống (loại 1.000 con/kg) trong 2 bể xi măng có lót gạch men. Mỗi bể xi măng nuôi lươn rộng 6m2.

“Ban đầu chưa am hiểu kỹ thuật nuôi lươn nên khi có vấn đề gì thắc mắc, tôi điện thoại cho nơi cung cấp giống và những nơi đã đến học tập để hỏi cách xử lý. Sau này quen dần, tôi đã tự chủ được quy trình nuôi” – anh Cường cho biết.

Nhờ am hiểu kỹ thuật và đam mê nông nghiệp, anh Cường đã nuôi lươn không bùn thành công, hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nhờ tinh thần ham học hỏi, ngay vụ nuôi lươn đầu tiên, anh Cường thu được 1 tấn lươn. Với giá bán 100.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, anh có lãi 50 triệu đồng sau 10 tháng nuôi.

Từ hiệu quả bước đầu, anh Cường mạnh dạn mở rộng quy mô lên 5 bể xi măng, đồng thời tăng mật độ nuôi lên 3.600 con đến 4.200 con/bể. Không những thế, anh Cường chọn con giống to hơn (loại 100 con/kg), rút ngắn thời gian nuôi xuống còn 4 tháng có thể xuất bán.

Riêng năm 2025, anh Cường nuôi lươn trong 5 bể xi măng, thu được 2,5 tấn lươn kích cỡ từ 4 đến 5 con/kg. Sau khi trừ chi phí, anh Cường có lãi 150 triệu đồng.

Hiện nay, với nguồn vốn vay 135 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua kênh tín chấp của Hội Nông dân xã Triệu Cơ, anh Cường nâng quy mô lên 15 bể nuôi lươn. Để thuận lợi cho việc chăm sóc, xuất bán, anh Cường thả nuôi theo hình thức gối đầu.

Kỹ thuật nuôi lươn không quá khó, chưa từng bị "quá lứa"

Theo anh Cường, nuôi lươn không bùn khá đơn giản, mất ít thời gian chăm sóc. Mỗi ngày, anh Cường chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ vào buổi sáng và buổi chiều để thay nước, vệ sinh bể nuôi, cho lươn ăn… Thời gian còn lại anh tập trung việc may gia công.

Bể nuôi lươn được anh Cường vệ sinh, thay nước thường xuyên, đảm bảo môi trường sạch sẽ - đây là bí quyết nuôi lươn thành công. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chia sẻ kỹ thuật nuôi lươn, anh Cường cho biết, nuôi lươn cơ bản như nuôi cá trê, cá lóc, 1 ngày thay nước 1 lần vào buổi sáng.

Bể nuôi lươn nên lót gạch men để dễ vệ sinh. Anh Cường xây bể xi măng cao 60cm, cho nước ngập từ 10cm đến 30cm tuỳ giai đoạn sinh trưởng của lươn. Mật độ nuôi lươn khoảng 600 con đến 700 con/m2.

Thức ăn cho lươn anh Cường sử dụng là thức ăn công nghiệp để đảm bảo chất lượng và an toàn cho sự phát triển của lươn.

Anh Cường lưu ý cho lượng thức ăn vừa đủ để tránh lãng phí. Để nuôi được 1 tấn lươn thương phẩm cần cho lươn 1 tấn thức ăn.

Bí quyết nuôi lươn không bùn thành công của anh Cường là phải sử dụng nguồn nước sạch, vệ sinh sạch sẽ bể nuôi và sổ giun định kỳ cho lươn.

“Vi khuẩn có thể ở trong nước và bám vào da con lươn, nếu không xử lý thì tốc độ lây lan nhanh khiến lươn bị chết. Vì vậy, định kỳ tôi phải dùng cồn sát khuẩn tạt đều vào bể nuôi để diệt khuẩn” – anh Cường chia sẻ.

Vào mùa hè, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng, anh Cường bổ sung thêm vitamin C và men tiêu hoá giúp lươn tăng đề kháng.

Mùa đông, anh Cường che kín trại nuôi lươn, bởi nếu bị lạnh, lươn ăn ít, chậm lớn.

Khung lưới đặt trong bể để con lươn trú ngụ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo anh Cường, hiện nay đầu ra cho con lươn rất lớn. Thương lái đến từ các tỉnh phía Bắc và tỉnh Nghệ An thu mua chủ yếu để xuất khẩu thị trường Trung Quốc. Thế nhưng, với quãng đường xa, người nuôi phải đủ sản lượng khoảng 1 tấn thì thương lái mới vào Quảng Trị thu mua.

Chính vì thị trường lươn rộng mở, anh Cường mong muốn được tiếp cận thêm các nguồn vốn vay ưu đãi, nâng quy mô lên 50 bể nuôi lươn thương phẩm trong thời gian tới.

“Bà con nông dân nuôi nhiều, sản lượng lớn thì dễ bán hơn” – anh Cường nói.

Ông Phan Văn Phụng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Cơ, cho biết mô hình nuôi lươn không bùn của anh Cường là một trong những điểm sáng trong phát triển nông nghiệp tại địa phương. Năm 2026, anh Cường được Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị công nhận là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

“Hội Nông dân xã Triệu Cơ rất vui vì có những nông dân giỏi, ham học hỏi, biết phấn đấu như anh Cường. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để có thêm nhiều mô hình hay, hiệu quả, giúp nông dân nâng cao thu nhập” – ông Phụng nói.