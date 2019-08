Made in Vietnam: Sẽ có tiêu chuẩn rõ ràng hơn!

Nên tham khảo cách Trung Quốc đã làm Chuyên gia thương hiệu Lý Trường Chiến nhận định Trung Quốc đã trải qua thời gian chuyên gia công, lắp ráp như Việt Nam bây giờ. Trong quá trình đó, Trung Quốc cũng đưa ra tiêu chí “made in China” và “made by…” để gắn lên sản phẩm có xuất xứ hoặc được sản xuất từ Trung Quốc. “Made in China” được Trung Quốc sử dụng linh hoạt theo tiêu chí của từng thị trường mà sản phẩm hướng đến. Ví dụ, hàng hóa Trung Quốc khi xuất khẩu vào các nước ASEAN thì họ làm theo tiêu chí mà các nước ASEAN đưa ra đối với hàng nhập khẩu (tỉ lệ nội địa hóa phải đạt 40%) để gắn mác “made in China” cho sản phẩm đó; đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu đi thị trường châu Âu, Mỹ… thì họ cũng căn cứ quy định của các thị trường trên để ghi “made in China”. Còn đối với những sản phẩm của các công ty đa quốc gia, Trung Quốc thường dùng “made by”… “Hiệu ứng của “made in China” và “made by…” từ quy định linh hoạt của Trung Quốc có thể là một phần nguyên nhân khiến hàng hóa từ Trung Quốc đến được nhiều nơi trên thế giới như hiện nay. Do đó việc xây dựng tiêu chí “made in Việt Nam” cho hàng hóa từ Việt Nam cũng nên tham khảo cách Trung Quốc đã làm” - ông Chiến gợi ý.