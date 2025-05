Loại rau giàu sắt gấp hơn 4 lần thịt bò có bán đầy chợ, giá chỉ vài nghìn đồng

Chất sắt là một dưỡng chất có vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, tổng hợp hemoglobin, góp phần vận chuyển máu, đảm bảo sự sống cho từng tế bào của cơ thể.

Đặc biệt, sắt tham gia vào quá trình hình thành và phát triển não bộ, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, học tập và trí nhớ đối với trẻ em trong giai đoạn đầu đời.

Thiếu sắt có thể dẫn tới tình trạng thiếu máu khiến da xanh, tim đập nhanh, mệt mỏi, khó thở, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, thậm chí là trầm cảm và rụng tóc…

Vì vậy, mọi người thường lựa chọn các loại thực phẩm giàu sắt để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của gia đình như: Thịt bò, yến mạch, củ dền, gan động vật, hạt vừng… Tuy nhiên, ít ai biết rằng, rau rền đỏ chứa lượng sắt nhiều gấp 4 lần thịt bò mặc dù có giá rất rẻ.

Rau dền là loại rau được trồng phổ biến tại Việt Nam và có giá bán rất rẻ.

Theo khảo sát của PV, rau dền được bày bán khắp các khu chợ dân sinh hay các siêu thị với giá rất rẻ, chỉ từ 3-10 nghìn đồng/bó.

Bà Nguyễn Thị Thu, tiểu thương bán rau tại chợ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, rau dền có 3 loại, đó là rau dền đỏ (dền tía), dền cơm và dền gai. Trong đó, phổ biến nhất là rau dền đỏ.

“Rau dền được trồng nhiều nhất vào mùa hè. Loại rau này dễ trồng lắm, gieo hạt một tháng là có rau ăn vài tháng. Cây rau dền ít sâu bọ lại khoẻ nở nên giá rẻ. Tôi bán chỉ 5.000 đồng/bó to, có hôm còn bán 10 nghìn đồng 3 bó”, bà Thu nói.

Rau dền đỏ được bán tại chợ với giá 5.000 đồng/bó.

Theo bà Thu, rau dền giá rẻ, tốt cho sức khoẻ nhưng vào mùa này không bán chạy bằng các loại rau khác như rau cải, rau muống, rau mùng tơi vì loại rau này chỉ để nấu canh hoặc luộc, chế biến được ít món.

Vừa mua bó rau dền với giá 5.000 đồng, chị Hồng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, từ lâu chị đã biết rau dền không chỉ nhiều chất sắt mà còn chứa rất nhiều canxi tự nhiên nên thường xuyên sử dụng rau dền.

“Hầu như mỗi tuần nhà tôi sẽ ăn rau dền từ 1-2 bữa, đặc biệt là rau dền đỏ. Rau dền có thể luộc, nấu canh với tép khô hoặc nấu canh cua rau dền. Nước canh rau dền có màu rất đẹp nên các con nhà tôi thích lắm”, chị Hồng nói.

Rau dền được bày bán khắp các sạp bán rau củ quả và siêu thị.

Theo Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), rau dền là một trong những loại rau có hàm lượng chất sắt cao nhất trong các loại rau tươi.

Theo đó, cứ 100gram rau dền đỏ chứa khoảng 11,8mg sắt. Với hàm lượng sắt dồi dào này, việc tiêu thụ rau dền sẽ giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu. Chính vì thế đây là thực phẩm rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Rau dền phát triển nhanh, khá dễ trồng và ít sâu bọ nhưng lại rất tốt cho sức khoẻ.

Ngoài ra, trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày. Bởi những lý do đó nên đây là loại thực phẩm cung cấp canxi vô cùng tốt cho cơ thể, giúp phòng tránh các bệnh về xương như đau khớp, loãng xương và bệnh co giật do thiếu canxi.

Đặc biệt, rau dền có chứa các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magie, phốt pho hay lysine... Chúng loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể, ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ung thư. Cũng vì những lợi ích đó mà rau dền được coi là siêu thực phẩm có thể giúp ngăn ung thư một cách hiệu quả.

Trong rau dền có chứa 2 thành phần chính là nước và chất xơ, chiếm đến 88%, gấp 3 lần so với lúa mì. Vì vậy, loại rau này ngoài việc tốt cho việc ổn định đường huyết còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả, ngăn ngừa táo bón và trị khó tiêu.