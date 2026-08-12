Các ngân hàng tung gói vay giảm lãi suất 0,5-2%

Đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải xây dựng chương trình tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), với lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn, đồng thời miễn giảm phí dịch vụ nếu có.

Ngay sau chỉ đạo này, nhóm ngân hàng quốc doanh cùng lúc tung gói cho vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với lãi suất thấp hơn 1-2% so với khoản vay thông thường.

Tại Agribank, quy mô gói vay này là 70.000 tỷ đồng. Còn Vietinbank, BIDV, quy mô gói ưu đãi lãi suất là 50.000 tỷ đồng. Đối tượng chủ yếu của các chương trình này là SME, ưu tiên thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp nông thôn, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chế biến chế tạo và các dự án xanh.

Các ngân hàng tư nhân cũng đã nhập cuộc. NCB giảm đồng loạt lãi suất 0,5% một năm cho toàn bộ khách vay cá nhân và doanh nghiệp từ ngày 11/8.

Tương tự, từ 12/8, Nam A Bank giảm lãi suất cho khách vay cá nhân để sản xuất kinh doanh, nông nghiệp giảm 0,5-0,7% một năm; vay mua nhà, tiêu dùng giảm 0,1-0,3% một năm. Với doanh nghiệp, tổng quy mô gói ưu đãi lãi suất là 25.000 tỷ đồng, giảm từ 0,5% đến tối đa 1,8% tùy lĩnh vực, trong đó giảm mạnh nhất với mảng nông lâm thủy sản, hạ tầng, công nghệ.

BVBank cũng vừa có gói tín dụng 2.500 tỷ đồng giảm lãi suất 1% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và hộ kinh doanh, đưa lãi vay về mức thấp nhất 9,7% một năm. Chương trình này ưu tiên nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, chế biến chế tạo, dự án xanh, kinh tế số, AI và bán dẫn.

Lãi suất các khoản vay mới neo cao thời gian qua trong bối cảnh lãi suất huy động liên tiếp đi lên và mức 9% một năm đã trở nên phổ biên.

Dự kiến ngày 13/8, Thủ tướng sẽ chủ trì buổi làm việc với chủ tịch của các ngân hàng thương mại, tập trung vào một loạt vấn đề "nóng" như lãi suất, tín dụng, tỷ giá, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, cũng như công tác phòng, chống tội phạm và tội phạm mạng...