iPhone 13 giá 12 triệu đồng xịn đẹp chẳng kém iPhone 17 được săn đón mong chờ

iPhone 13 giá 12 triệu đồng vẫn là lựa chọn hấp dẫn trong năm 2026

iPhone 13 hiện có giá 12 triệu đồng

iPhone 13 vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ dù đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm.

Hiện phiên bản iPhone 13 128GB chính hãng VN/A được nhiều hệ thống bán lẻ niêm yết ở mức khoảng 11,99 triệu đồng. Đây là mức giá thấp hơn rất nhiều so với thời điểm sản phẩm mới ra mắt, giúp chiếc iPhone từng thuộc phân khúc cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dùng.

Đánh giá iPhone 13

Ở tầm giá này, iPhone 13 vẫn sở hữu nhiều lợi thế mà không phải smartphone Android nào cũng có được, đặc biệt là khả năng tối ưu phần mềm và sự ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Thiết bị vẫn mang ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của Apple với khung viền vuông vức, mặt lưng kính và độ hoàn thiện cao. Kích thước màn hình 6,1 inch cũng được đánh giá là phù hợp với đa số người dùng khi vừa đảm bảo không gian hiển thị rộng rãi vừa thuận tiện trong quá trình cầm nắm.

Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ hai SIM thông qua Nano SIM và eSIM tiếp tục là điểm cộng lớn đối với những người thường xuyên sử dụng nhiều số điện thoại cho công việc và cá nhân.

Một trong những điểm giúp iPhone 13 duy trì sức cạnh tranh là chất lượng hiển thị.

Thiết bị được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED kích thước 6,1 inch với độ phân giải 2532 x 1170 pixel. Mật độ điểm ảnh đạt 460 ppi giúp nội dung hiển thị sắc nét, chi tiết và rõ ràng.

Apple tiếp tục tích hợp hàng loạt công nghệ quen thuộc như HDR Display, True Tone, dải màu rộng P3 và Haptic Touch nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

iPhone 13 vẫn được đánh giá cao với độ tương phản tốt, màu đen sâu và khả năng tái tạo hình ảnh tự nhiên.

Nhờ tấm nền OLED, màu sắc hiển thị trên iPhone 13 vẫn được đánh giá cao với độ tương phản tốt, màu đen sâu và khả năng tái tạo hình ảnh tự nhiên.

Dù không sở hữu tần số quét 120Hz như các dòng Pro hay nhiều smartphone Android hiện nay, trải nghiệm thực tế trên iPhone 13 vẫn được đánh giá mượt mà nhờ khả năng tối ưu phần cứng và phần mềm của Apple.

Về hiệu năng, iPhone 13 sử dụng vi xử lý Apple A15 Bionic. Đây là con chip từng xuất hiện trên các dòng iPhone cao cấp và đến nay vẫn thuộc nhóm vi xử lý mạnh mẽ trên thị trường smartphone.

Với xung nhịp lên tới 3.22GHz, A15 có thể xử lý tốt các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao như chỉnh sửa video, chơi game đồ họa cao, đa nhiệm hoặc sử dụng các ứng dụng AI hiện đại.

Mặc dù chỉ được trang bị RAM 4GB, khả năng tối ưu của iOS giúp thiết bị vẫn vận hành ổn định và mượt mà trong nhiều năm sử dụng.

Máy chạy trên nền tảng iOS và tiếp tục được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm trong thời gian dài, mang lại lợi thế lớn về độ bền giá trị so với nhiều smartphone cùng tầm giá.

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là một trong những điểm mạnh nổi bật của iPhone 13. Máy được trang bị cụm camera kép phía sau gồm camera góc rộng 12MP khẩu độ f/1.6 và camera góc siêu rộng 12MP khẩu độ f/2.4.

Dù thông số không quá nổi bật so với nhiều smartphone hiện nay, chất lượng hình ảnh từ iPhone 13 vẫn được đánh giá cao nhờ thuật toán xử lý ảnh của Apple.

iPhone 13 tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc

Ảnh chụp có màu sắc tự nhiên, dải tương phản rộng và khả năng tái tạo chi tiết tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Camera góc siêu rộng giúp người dùng linh hoạt hơn khi chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm, trong khi camera chính vẫn là thế mạnh cho các nhu cầu chụp ảnh đời thường, du lịch và sáng tạo nội dung.

Ở mặt trước, camera selfie 12MP đáp ứng tốt nhu cầu chụp chân dung, gọi video hay livestream. Bên cạnh camera, iPhone 13 còn hỗ trợ NFC phục vụ thanh toán không tiếp xúc và kết nối nhanh với các thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Máy được trang bị viên pin dung lượng 3.240mAh. Dù con số này thấp hơn đáng kể so với nhiều smartphone Android hiện nay, khả năng tối ưu năng lượng của chip A15 và hệ điều hành iOS vẫn giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong cả ngày.

Có nên mua iPhone 13 thời điểm này?

Với màn hình OLED chất lượng cao, chip A15 Bionic mạnh mẽ, camera ổn định và mức giá chỉ khoảng 12 triệu đồng, iPhone 13 tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất dành cho người dùng muốn gia nhập hệ sinh thái Apple mà không cần bỏ ra quá nhiều chi phí.