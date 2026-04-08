Vì sao nghiêm cấm khai thác, buôn bán cây Muội hồng?

Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife – SVW) cho biết, Muội hồng là loài thực vật đặc hữu của hệ sinh thái núi đá vôi – một dạng sinh cảnh đặc thù và rất khó phục hồi trong thời gian ngắn. Khi loài cây này bị khai thác tận diệt, không chỉ riêng loài đó biến mất mà còn kéo theo sự suy giảm đa dạng sinh học trong toàn khu vực.

Các chuyên gia của SVW lý giải, những vách đá bị đào xới là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có Voọc mông trắng – loài linh trưởng quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Khi sinh cảnh bị phá vỡ, chúng mất đi hành lang di chuyển, cư trú, kiếm ăn và duy trì quần thể.

Bên cạnh đó, hoạt động đào bới quy mô lớn đã đưa các thợ săn xâm nhập sâu vào các khu bảo tồn thiên nhiên, mang theo tiếng ồn, rác thải. Khi đó, sự va chạm giữa con người với động vật hoang dã diễn ra thường xuyên, gia tăng nguy cơ xung đột và khiến chúng dần rời bỏ môi trường sống.

Cây Muội hồng bị săn lùng làm cây cảnh trong thời gian qua.

Nghiêm trọng hơn, việc đào cây, phá đá làm lung lay kết cấu bề mặt núi đá vôi, gia tăng nguy cơ sạt lở và làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chống chịu của rừng trước các biến động thời tiết.

Chính vì vậy, các chuyên gia của SVW cho rằng, thú chơi cây cảnh Muội hồng là hành động tước đoạt những báu vật rừng già, kêu gọi mọi người không mua bán, trưng bày các loài thực vật khai thác trái phép từ tự nhiên, không tiếp tay cho trào lưu tàn phá sinh cảnh núi đá vôi.

Trước đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có văn bản đề nghị chi cục kiểm lâm các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển cây Muội hồng - loài cây đang bị săn lùng vì vẻ đẹp độc đáo.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, thời gian gần đây, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cây Muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên diễn biến phức tạp tại một số địa phương, gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản nói chung và cây Muội hồng nói riêng. Trong đó tập trung vào các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, khu vực trọng điểm, giáp ranh, khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm.