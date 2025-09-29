Loại đậu mang tên “bốc mùi”, ai nghe cũng chạy nhưng lại là “mỏ vàng”

“Cây phân lợn” mọc dại khắp nơi, hóa ra là vị thuốc quý

Người Việt thường sử dụng một số loại đậu phổ biến như đậu que, đậu rồng, đậu nành hay đậu xanh, nhưng bạn đã bao giờ nhìn thấy loại đậu dưới đây bao giờ chưa?

Đây là cây lục lạc ba lá, mọc hoang và được trồng ở khắp nước ta. Loài thực vật này còn có tên gọi là cây sục sạc, rủng rảng, muồng phân, thậm chí ở Trung Quốc, nó còn có một cái tên khá “bốc mùi” - cây phân lợn. Bởi loài cây này có đặc tính ưa mọc gần phân lợn và phân bò.

Bạn có thể tìm thấy lục lạc ba lá ở bất kỳ đâu, từ ven đường đi, bờ sông cho đến các bãi đất hoang ở nông thôn. Điểm nhận dạng đặc trưng của cây là hoa màu vàng, xếp thành chùm nổi bật. Quả đậu hình dải, cũng xếp thành chùm.

Lục lạc ba lá có rất nhiều công dụng, thường được trồng ở Việt Nam chủ yếu để làm phân xanh, thân cành dùng làm củi. Ngoài ra, đây cũng là một cây thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Cây có vị ngọt, hơi chát, tính mát, có công dụng bổ can thận, sáng mắt, ích tinh.

Trong đó, rễ cây có vị hơi đắng, tính bình, có tác dụng tiêu viêm, hỗ trợ tiêu hóa. Thân và lá có công dụng tiêu viêm, lợi tiểu, thanh nhiệt. Hạt thường được dùng để điều trị suy nhược thần kinh, chóng mặt do sốt, hỗ trợ làm sáng mắt

Điều đáng nói, dù quả đậu lục lạc ba lá có vẻ ngoài “ngon mắt” nhưng nó hoàn toàn không thể ăn được. Đây là một loài thực vật có độc, lá non và quả chứa nhiều alkaloid, có thể hấp thụ qua da, nếu ăn phải có thể gây ngộ độc và gây hại cho gan.

Tại Việt Nam, bạn có thể mua lục lạc ba lá khô với giấ khoảng 130.000 - 140.000đ/kg (đối với cây khô) hoặc 460.000đ/kg (đối với quả khô). Ở xứ Trung, giá bán lẻ hạt lục lạc ba lá khô ở một số nơi như Vân Nam có thể lên đến 80 NDT (288.000đ)/kg.