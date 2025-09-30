Một cá nhân ở TPHCM nợ thuế gần 160 tỷ đồng

Thuế cơ sở 1 TPHCM vừa công khai danh sách 1.890 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước, tổng cộng hơn 2.408 tỷ đồng tính đến cuối tháng 8.

Đứng đầu danh sách nợ thuế (làm tròn số) là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn với 467 tỷ đồng; CTCT Tập đoàn Yên Khánh nợ 246 tỷ đồng; CTCP Tập đoàn NRC nợ 126 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Cái Mép nợ 88 tỷ đồng; CTCP Bất động sản Danh Khôi Việt nợ 66 tỷ đồng...

Đáng chú ý, danh sách trên còn có nhiều cá nhân nợ thuế với số tiền lớn.

Đơn cử, bà Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ ở 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) nợ hơn 158,9 tỷ đồng; ông Lâm Phước Hải (80 Đông Du, phường Sài Gòn) nợ hơn 23,2 tỷ đồng; bà Hồ Thị Lài (phường Sài Gòn) nợ hơn 941 triệu đồng...

Danh sách nhiều doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế với số tiền lớn đã được công khai. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Thuế cơ sở 1 cho biết, lý do công khai danh sách trên là bởi các doanh nghiệp, cá nhân đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Theo đó, cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp: Trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, nhà chức trách được công khai thông tin về người nộp thuế nếu quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nướ,c hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

Từ ngày 1/7, Chi cục Thuế khu vực II được đổi tên thành Thuế TPHCM với 29 Thuế cơ sở trực thuộc trên địa bàn, gồm TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Thuế cơ sở 1 có trụ sở chính đặt tại phường Tân Định (TPHCM), địa bàn quản lý gồm: phường Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh.