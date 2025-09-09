'Cây làm giàu' là cây gì mà bao phủ cả một xã ở Phú Thọ?

Quả ngọt của sự đổi thay

Tiếng cười nói xen lẫn tiếng xe máy chở nhãn ra vào tấp nập, báo hiệu một mùa bội thu, bà Bùi Thị Chiến (xóm Khoang, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ, năm nay, nhãn không chỉ được mùa mà còn được giá, mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp người dân nơi đây vững vàng thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả.

Bà Chiến cho hay, hơn 20 năm trước, trong một chuyến tham quan mô hình trồng nhãn ở Hưng Yên, vợ chồng bà quyết định mang giống nhãn về trồng trên mảnh đất quê hương. Ban đầu chỉ dám trồng vài cây sau nhà, nhưng thấy cây hợp đất. Quả nhãn to, cùi dày, ngọt đậm nên gia đình mạnh dạn phá bỏ toàn bộ diện tích mía để mở rộng trồng nhãn.

“Ngày ấy chỉ bán loanh quanh ở chợ trong vùng. Về sau, tiếng lành đồn xa, người ta tìm đến tận vườn mua. Thấy chúng tôi làm ăn được, bà con trong xóm cũng học tập làm theo. Giờ thì cả xóm Khoang đã trở thành làng nhãn trù phú” - bà Chiến nhớ lại.

Những cây nhãn trĩu quả.

Đến nay, gia đình bà sở hữu hơn 2ha nhãn với hơn 200 gốc Hương Chi và Miền, nhiều cây đã trên 25 năm tuổi, quả sai lúc lỉu. Vụ nhãn năm nay, thương lái tìm mua từ sớm, sản phẩm luôn “cháy hàng”. Không chỉ mang lại thu nhập cao, vườn nhãn còn tạo việc làm thời vụ cho hàng chục lao động địa phương.

Cũng nhờ cây nhãn, gia đình ông Bùi Văn Dũng (xóm Lốc, xã Nật Sơn) có cuộc sống ổn định suốt 25 năm qua. Với hơn 7.000m² nhãn, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng.

“Cây nhãn đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, nuôi con cái học hành tử tế, xây dựng nhà cửa khang trang. Năm nay được mùa, chỉ mong giá cả ổn định để bà con yên tâm sản xuất”, ông Dũng chia sẻ.

Người dân hạnh phúc khi cây nhãn đem lại cuộc sống ấm no.

Không chỉ riêng ông Dũng, bà Chiến, hàng trăm hộ dân ở Nật Sơn đã thoát nghèo nhờ cây nhãn. Theo thống kê, toàn xã hiện có khoảng 240ha nhãn, với năng suất trung bình 30 tấn/ha. Giá bán tại vườn dao động từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, tương ứng mỗi ha có thể đem lại thu nhập hơn 300 triệu đồng. Những con số ấy là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả kinh tế vượt trội của cây nhãn so với nhiều loại cây trồng khác.

Xây dựng thương hiệu, vươn ra thị trường quốc tế

Từ một cây trồng thử nghiệm, nay nhãn Nật Sơn đã có thương hiệu riêng “Nhãn Sơn Thủy”, đạt chứng nhận VietGAP (2019), OCOP 3 sao (2020) và được cấp mã số vùng trồng. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn từng xuất khẩu sang cả thị trường châu Âu.

Anh Bùi Văn Tám (xóm Khoang, xã Nật Sơn) cho biết: “Để nhãn đi xa, chúng tôi phải làm ăn bài bản. Toàn bộ diện tích đều trồng theo quy trình VietGAP. Có tiêu chuẩn, có chất lượng thì mới yên tâm liên kết với thương lái, doanh nghiệp và phục vụ xuất khẩu”.

Bà con thu hoạch nhãn.

Ngoài nguồn thu nhập trực tiếp, mùa nhãn còn mang lại công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Vào vụ chính, nhiều hộ phải thuê thêm 20-30 nhân công mỗi ngày để thu hái, phân loại, đóng gói. Nhờ đó, không chỉ chủ vườn mà cả người làm thuê cũng có thêm thu nhập, góp phần cải thiện đời sống chung của cộng đồng.

Ông Bạch Công Ban - Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn - cho hay, cây nhãn đã trở thành “cây làm giàu” của người dân Nật Sơn. Từ chỗ nghèo khó, bà con nay đã xây được nhà kiên cố, cho con em học hành đến nơi đến chốn. Nông thôn đổi thay rõ rệt, đời sống tinh thần được nâng cao.

"Xã xác định nhãn là cây trồng chủ lực, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Chúng tôi đang tích cực quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, để thương hiệu nhãn Sơn Thủy tiếp tục vươn xa”, ông Bạch Công Ban cho biết.

Người dân hối hả tuyển chọn nhãn, đóng thùng gửi cho khách hàng.