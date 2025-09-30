Chàng trai nghèo đưa cha đi Haidilao ăn sinh nhật, bất ngờ nhận hóa đơn 0 đồng

Tiệc sinh nhật đầu tiên của người cha mù và hóa đơn 0 đồng

Gần đây, Yang Lou, một chàng trai trẻ đến từ An Huy, Trung Quốc đã tổ chức sinh nhật đầu tiên cho người cha 55 tuổi của mình tại một nhà hàng Haidilao ở Thượng Hải.

Do xúc động, anh đã đứng lên chia sẻ về sự vĩ đại của cha mẹ và bày tỏ lòng biết ơn với họ trước đám đông. Nhiều thực khách trong nhà hàng lẩu đã dành cho Lou một tràng pháo tay nồng nhiệt. Trong số đó, có một vị khách còn xúc động đến mức đã thanh toán toàn bộ hóa đơn cho gia đình Lou.

Được biết, cả bố và mẹ của Lou đều là người khuyết tật, mẹ bị liệt nửa người và cha gần như bị mù hoàn toàn. Lou trước đó vốn làm bác sĩ, tuy nhiên sau đó do không gánh nổi viện phí cao nên anh đã từ chức và đến Thượng Hải tìm cơ hội làm việc. Hiện tại, anh đang làm việc cho một diễn đàn về trị liệu y tế, mức lương khoảng 8.000 NDT (28,9 triệu đồng)/tháng.

Trong khi Lou ở Thượng Hải làm việc, cha mẹ già ở quê phải tự chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, do cả hai đều có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nên rất khó chăm sóc cho nhau, những bữa ăn thường ngày cũng rất đạm bạc. Vì vậy, Lou quyết tâm đưa cha mẹ đến Thượng Hải.

Anh thuê một phòng ghép ở gần công ty, giá 2.800 NDT (10,1 triệu đồng)/tháng, phòng ngủ có thể kê được hai giường, đủ cho gia đình ở.

Tháng 9 này là sinh nhật cha của Lou. Nhớ rằng cha chưa từng được tổ chức sinh nhật trước đây, Lou đã quyết định tổ chức cho ông vào năm nay. Trong buổi sinh nhật, Lou còn quỳ lạy để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến đấng sinh thành. Anh chia sẻ rằng ở quê mình, khi mừng thọ người cao tuổi, con cháu sẽ quỳ lạy để bày tỏ lòng hiếu thảo.

Chứng kiến tình cảm sâu sắc mà Lou dành cho cha, một vị khách bàn bên đã thanh toán bữa ăn cho họ. Lou sau đó đã vội vàng chạy theo và chụp ảnh chung với vị khách tốt bụng này.