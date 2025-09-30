Đi chợ nhặt được vòng vàng trăm triệu, quyết trả lại người đánh mất

Vòng vàng bí ẩn trong túi nilon cũ

Bạn sẽ làm gì nếu vô tình nhặt được một chiếc vòng vàng, trong thời điểm giá vàng đang tăng “phi mã”? Sự việc này đã xảy ra với cô Xu Ling Zhi (Chiết Giang, Trung Quốc).

Vào khoảng giữa năm nay, cô Zhi đi mua rau tại một quầy hàng quen. Tuy nhiên, hôm đó chủ cửa hàng bị ốm nên để cháu gái đứng trông hàng. Cô Zhi mua một ít rau với giá 6,6 NDT, sau đó nhờ lấy túi đựng. Cháu gái chủ tiệm tìm thấy một chiếc túi nilon nhìn rất cũ để đựng rau. Chiếc túi cũ đến mức cô Zhi phải ngỏ ý muốn đổi sang một chiếc túi khác nhìn mới hơn. Tuy nhiên, cô bé đã trả lời rằng bà ngoại cô (chủ cửa hàng) vốn rất tiết kiệm, những chiếc túi nilon ở nhà đều được tái sử dụng nhiều lần, không có túi mới. Nghe vậy, cô Zhi cũng đành đồng ý.

Đến tối, sau khi ăn cơm và dọn dẹp nhà bếp, cô Zhi nhấc chiếc túi nilon cũ đó lên và cảm giác có gì đó không đúng. Chiếc túi rất nặng, trong khi cô chỉ mua một ít rau. Bên trong túi còn có một vật được gói rất kỹ, bên ngoài được cột chặt bằng dây thừng đỏ, ngoài ra còn được quấn thêm nhiều lớp túi nilon và giấy dầu. Thấy vậy, cô Zhi đoán rằng đồ vật bên trong vô cùng có giá trị.

Thử mở ra, cô Zhi không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện một chiếc vòng bằng vàng nặng khoảng 44,67g, ước tính giá trị lúc đó rơi vào khoảng hơn 40.000 NDT (144,8 triệu đồng). Chiếc vòng này thật sự không hề rẻ chút nào.

Ngày hôm sau, cô Zhi đã quay lại quầy hàng và đưa chiếc vòng cho chủ tiệm - bà ngoại của bé gái bán hàng ngày hôm qua.

Cô Zhi hỏi bà xem có mất gì không, tuy nhiên cụ bà 70 tuổi chỉ lắc đầu nói không, cả cô cháu gái cũng vậy. Thậm chí người bà còn tưởng cô Zhi đang định tìm cách lừa đảo nên đã mắng cô trước mặt mọi người. Cô Zhi đành phải mang chiếc vòng về nhà, dù trong lòng vẫn còn hoang mang.

Sau đó, người cháu gái mới nhớ ra hơn 10 năm trước bà nội đã mua một chiếc vòng vàng để tặng sinh nhật mình, nhưng lại cất trong ngăn kéo và hình như tìm không thấy. Chiều hôm đó, người bà về nhà và tìm thấy hóa đơn mua vòng vàng. Bà đã mang hóa đơn đó kèm theo một phong bao lì xì 5.000 NDT (18 triệu đồng) đến nhà cô Zhi để cảm ơn. Cô Zhi trả lại vòng vàng cho bà nhưng từ chối nhận bao lì xì.

Điều đáng nói, cô Zhi vốn là chủ tịch của một câu lạc bộ tình nguyện ở Chiết Giang. Cô đã thực hiện nhiều hoạt động công ích suốt hơn 20 năm qua, trong nhà treo đầy những lá cờ khen thưởng. Vụ việc nhặt được vòng vàng, trả lại người đánh mất lần này tiếp tục mang lại cho cô thêm một lá cờ khen thưởng nữa từ chủ tiệm rau cùng sự tán dương không ngớt từ cộng đồng mạng.