Xuất hiện nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam vào chiều 5-4

Chiều 5-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã thông tin về việc tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng thưởng vé số của 2 đài là Trà Vinh và Long An.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 4-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Vân

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 3-4, giải độc đắc (dãy số 854133) và giải an ủi được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải nhất của vé số Vĩnh Long và giải an ủi của vé số Trà Vinh cùng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé và trúng giải an ủi 19 vé Trà Vinh là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

"Hai khách hàng này mỗi người trúng giải độc đắc 2 vé Trà Vinh. Tất cả đều nhận thưởng bằng tiền mặt" - anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Đến chiều 5-4, thêm những khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Trà Vinh đã đến đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 6 vé Trà Vinh trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải nhất (dãy số 63926) của vé số Vĩnh Long được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng tổng cộng 18 vé là cũng là đại lý vé số Duy.

Trong khi đó, vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 4-4, giải độc đắc (dãy số 004002) chưa tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng.

Tuy nhiên, giải an ủi của vé số Long An được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phúc Khanh ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại An Giang; còn giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam ngày 5-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Hổ, ĐLVS Thần Tài

