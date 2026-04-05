Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện vào rạng sáng 5-4

Sáng 5-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về việc tìm ra khách hàng ở Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long trúng giải độc đắc vé số của 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 4-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 4-4, giải độc đắc (dãy số 577634) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 14 vé Bình Phước vào rạng sáng 5-4 là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 2 vé Bình Phước trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 837532) của vé số Hậu Giang được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Hậu Giang là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) và đại lý vé số Khắc Duy ở xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long). 11 vé Hậu Giang trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Khắc Duy, ĐLVS Lan Hùng Tú

"2 giờ sáng vẫn giao dịch thành công 3 nàng hậu (vé trúng độc đắc) tại Chợ Lách. Khách ở đâu cần là em có mặt. Cảm ơn khách luôn tin và đồng hành cùng em" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú chia sẻ lên trang Facebook của đại lý mình sau khi vừa đổi thưởng xong cho khách hàng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại An Giang; còn giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Vé số Kiên Giang và Đà Lạt là 2 trong 3 đài mở thưởng ngày 5-4. Ảnh: ĐLVS Hổ

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 5-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.