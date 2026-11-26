Đặt bình gas dưới gầm bếp sao cho an toàn?

Vì muốn tiết kiệm diện tích và giữ cho căn bếp gọn gàng, nhiều gia đình thường đặt bình gas ngay trong khoang tủ phía dưới bếp nấu. Cách bố trí này không đồng nghĩa với mất an toàn, nhưng cần bảo đảm bình được đặt đúng tư thế, khu vực chứa thông thoáng và van khóa dễ tiếp cận.

Theo hướng dẫn an toàn của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an, bình gas cần được đặt thẳng đứng tại nơi thông thoáng; các mối nối giữa dây dẫn, van và bếp phải bảo đảm kín. Người sử dụng cũng cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn, van và các điểm kết nối để phát hiện sớm dấu hiệu hư hỏng, rò rỉ.

Ảnh minh họa

Nếu đặt bình trong tủ bếp, khoang chứa cần có khe thoáng khí, không bịt kín hoàn toàn. Không nên tận dụng nơi này để chứa thêm nồi niêu, chai lọ hoặc đồ dùng nhà bếp, nhất là khi những vật dụng đó che khuất bình và van khóa. Van cần được bố trí ở vị trí dễ quan sát, thuận tiện thao tác khi cần thiết.

Bình gas cũng cần tránh xa bếp đun, lò vi sóng và các nguồn nhiệt. Gia đình nên chú ý vị trí ổ cắm, công tắc và thiết bị điện gần khu vực đặt bình, đồng thời không để bình tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hoặc môi trường có nhiệt độ cao.

Với những gia đình đặt bình sâu trong hộc tủ, bị đồ đạc chắn phía trước khiến việc khóa van bất tiện, cần sắp xếp lại khu vực này. Nếu muốn thay đổi vị trí bình hoặc đường dẫn gas cần nhờ nhân viên kỹ thuật thực hiện, không tự ý tháo lắp, nối dài hay điều chỉnh hệ thống.

Đừng bỏ qua 5 bước kiểm tra quan trọng khi đổi bình gas

Khi sử dụng bếp gas để đun nấu, việc cần phải thay bình gas cũng là việc thường xuyên diễn ra. Người dùng khi chỉ quan tâm đến việc đổi bình nhanh chóng mà bỏ qua các bước quan trọng khi đổi bình gas cũng sẽ vô tình tạo mối nguy hiểm cho gia đình. Theo đó, theo khuyến cáo của chuyên gia phòng cháy chữa cháy, khi đổi bình cần lưu ý:

Chọn nơi cung cấp gas uy tín

Người dân nên mua gas tại các cửa hàng, đại lý có địa chỉ và thông tin kinh doanh rõ ràng. Cần thận trọng với những lời mời đổi gas giá rẻ bất thường, bình không rõ nguồn gốc hoặc người giao không xác định được đơn vị cung cấp.

Kiểm tra niêm phong, nhãn hiệu và nguồn gốc bình

Khi nhân viên giao bình gas đến, người dùng cần kiểm tra niêm phong tại van bình còn nguyên vẹn hay không. Bình gas sau khi được nạp đủ khối lượng sẽ được niêm phong tại van. Người dùng cần kiểm tra tình trạng niêm phong trước khi nhận, đối chiếu màu sơn, logo và tên đơn vị sở hữu được dập trên quai hoặc vai bình.

Không nên nhận bình có dấu hiệu mất niêm phong, nhãn mác không rõ ràng hoặc có biểu hiện bị can thiệp.

Quan sát kỹ tình trạng vỏ bình

Quan sát vỏ bình bên ngoài với các vị trí như thân bình, chân đế, tay xách và khu vực van. Không nhận những bình bị móp méo, biến dạng, han gỉ nghiêm trọng, van hư hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường. Người tiêu dùng cũng cần chú ý thông tin kiểm định trên bình, không sử dụng bình đã quá hạn kiểm định hoặc không xác định được tình trạng kiểm định.

Kiểm tra khối lượng gas khi cần thiết

Nếu nghi ngờ bình thiếu gas, người mua có thể yêu cầu cân để kiểm tra khối lượng thực tế. Theo hướng dẫn của Gas Petrolimex, có thể lấy tổng khối lượng bình sau khi cân trừ đi khối lượng vỏ được ghi sau ký hiệu T.W. trên thân bình. Kết quả là khối lượng LPG chứa bên trong bình.

Kiểm tra độ kín sau khi lắp bình mới

Sau khi thay bình, cần yêu cầu nhân viên giao gas kiểm tra độ kín tại van bình, van điều áp, dây dẫn và các mối nối trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm tra các vị trí kết nối bằng cách dùng dung dịch xà phòng. Nếu xuất hiện bong bóng liên tục, đó có thể là dấu hiệu rò rỉ gas.

Khi phát hiện bất thường, phải ngừng sử dụng và yêu cầu nhân viên kỹ thuật xử lý. Mọi người cần lưu ý không dùng bật lửa, diêm hoặc bất kỳ nguồn lửa nào để kiểm tra rò rỉ.