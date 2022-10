Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm "bẩn", không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường cho biết, liên tiếp trong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng các tỉnh miền núi phía Bắc đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm "bẩn", không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.

Phú Thọ: đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Đội cảnh sát giao thông số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải Biển kiểm soát 75B-006.61 tại quốc lộ 32, thuộc khu 20, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Chủ hàng, lái xe là ông Hoàng Văn Liễu trú tại Xóm Đường 2, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ là lái xe - chủ hàng hóa vận chuyển số hàng hóa gồm nội tạng động vật bò (lòng, gan, dạ dày…) được đựng trong 3 thùng xốp màu trắng có tổng trọng lượng 172 kg đã bốc mùi hôi thối và biến đổi về màu sắc, đang trên đường đi tiêu thụ.

Tại buổi làm việc ông Hoàng Văn Liễu thừa nhận có mua số hàng hóa trên của một người đàn ông không biết tên, tuổi, địa chỉ từ chợ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đem về tỉnh Yên Bái bán lại cho các quán ăn ven đường và người dân, đến địa phận tại km 81+ 400, Quốc lộ 32 thuộc Khu 20, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ thì bị Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông số 2 – Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra trên phương tiện ô tô BKS 75B-006.61 có vận chuyển số hàng hóa gồm nội tạng động vật bò (lòng, gan, dạ dày…) có trọng lượng 172 kg, toàn bộ hàng hóa không có giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Qua kiểm tra thực tế, toàn bộ số hàng hóa gồm nội tạng động vật bò (lòng, gan, dạ dày…) có trọng lượng 172 kg được đựng trong 3 thùng xốp đã bốc mùi hôi thối và biến dạng về màu sắc, không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Đội Quản lý thị trường số 8 đã lập hồ sơ vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10.000.000 đồng đối với ông Hoàng Văn Liễu về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Buộc tiêu hủy toàn bộ số nội tạng động vật bò (lòng, gan, dạ dày…) có tổng trọng lượng 172 kg. Đồng thời, tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện, giám sát tiêu huỷ toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sơn La: Cùng ngày, đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và Công an xã Tông Lạnh (Công an huyện Thuận Châu, Sơn Lan) tiến hành khám xe ô tô BKS 27F-00014 do ông Lò Văn Khương điều khiển, đang xuống hàng tại địa chỉ xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tại thời điểm khám, phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 215 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hoá 15.050.000 đồng. Ông Lò Văn Khương (lái xe kiêm chủ hàng) khai nhận có mua số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm dịch, đang trên đường vận chuyển vào địa bàn để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng chức năng thực hiện tiêu hủy số thực phẩm "bẩn"

Qua làm việc, ông Lò Văn Khương đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, Đội QLTT số 5 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và trình Đội trưởng Đội QLTT số 5 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,5 triệu đồng đối với hành vi trên, đồng thời chuyển giao cho Chi cục Thú y tỉnh Sơn La và phối hợp giám sát việc buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối theo đúng quy định của pháp luật.

Lạng Sơn: Ðội Quản lý thị trường số 6 chủ trì, phối hợp Đội 2 Phòng PC03 Công an tỉnh Lạng Sơn khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 98H-3522 đang dừng đỗ bên lề đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm khám phương tiện, phát hiện trên xe ô tô có 5.940 túi Chân gà tẩm ướp gia vị ăn liền, loại 32 gam/túi có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp và hàng hóa chưa được kiểm nghiệm của cơ quan y tế.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn kiểm tra số hàng hóa vi phạm. Ảnh: Phú Thành

Chủ hàng là ông Nguyễn Ngọc Anh có địa chỉ tại Khối 7 phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khai nhận số thực phẩm trên được ông Anh mua lại bán trôi nổi trên thị trường tại thị trấn huyện Lộc Bình với mục đích vận chuyển về thành phố Lạng Sơn tìm mối tiêu thụ bán kiếm lời.

Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Anh về hành vi Kinh doanh hàng hóa nhập lậu và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 16.000.000 đồng, đồng thời buộc ông Nguyễn Ngọc Anh thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tiêu hủy toàn bộ hàng hóa thực phẩm không đảm bảo an toàn sử dụng vi phạm trên có tổng trị giá 29.700.000 đồng.

