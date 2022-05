Cảnh sát biển bắt giữ 4 tàu cá vận chuyển 340.000 lít dầu DO

Chiều 18-5, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 4 cho biết trước tình hình giá xăng dầu trong nước tăng cao, các đối tượng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển trái phép liên quan đến mặt hàng này có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trên hướng biển.

Do đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên vùng biển Tây Nam.

Từ ngày 12 đến 17-5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng của cảnh sát biển đã phát hiện 4 tàu cá có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, theo lời khai của các thuyền trưởng, trên tàu KG 95983 TS đang vận chuyển khoảng 15.000 lít dầu DO; tàu KG 91577 TS vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO; tàu TG 92008 TS vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO và tàu BT 99889 TS vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO. Toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm; đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải các phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

