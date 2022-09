Bắt giữ 3 ôtô hàng hóa nhập lậu qua biên giới

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Long An cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 3 ôtô tải vận chuyển nhiều lô hàng hóa nhập lậu qua biên giới. Một số lớn lượng hàng điện tử đã qua sử dụng đều không có hóa đơn chứng từ.

Hàng hóa nhập lậu bị Cảnh sát kinh tế Long An bắt giữ.

Theo đó, ngày 23/9, lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Long An phối hợp Đội CSGT tuyến quốc lộ 62, Công an huyện Tân Thạnh kiểm tra 2 ôtô tải đang lưu thông có biểu hiện vi phạm khi vừa tới địa phận đoạn ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh.

Ôtô tải BKS 51D - 238.97, trên xe chở hàng điện máy đã qua sử dụng gồm 125 dàn nóng, 182 dàn lạnh (máy lạnh), 6 máy giặt, 3 quạt hơi nước, 1 ghế massage, 1 đầu đọc DVD.

Ô tô tải BKS 93C - 056.08 chở 25 loa điện tử, 10 đầu đọc DVD, 33 đầu máy nghe nhạc, 3 amply, 34 đàn piano điện, 13 đàn ghita và 7,3 tấn hàng hóa khác (quần áo, giày dép, túi xách...).

Tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Kiến Tường, Long An kiểm tra, tuần tra kiểm soát tại khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 61C - 002.05 đang chở 3.769 chai rượu ngoại các loại.

Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công an tạm giữ toàn bộ lô hàng, phương tiện để điều tra, xác minh xử lý.

