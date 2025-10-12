Kiếm trăm triệu/tháng nhờ làm việc ở nơi -6 độ C

“Hái ra tiền” nhờ công việc “mát lạnh” giữa mùa hè

Giữa cái nóng hầm hập của mùa hè, những điểm vui chơi giải nhiệt vô cùng được ưa chuộng, nhất là những nơi “siêu mát” như công viên trượt tuyết trong nhà.

Ảnh: Red Star News

Tại Trung Quốc, kể từ tháng 7, các khu trượt tuyết trong nhà đang vào mùa cao điểm. Cùng với đó, các huấn luyện viên trượt tuyết cũng có được khoản thu nhập “béo bở” nhờ xu hướng giải nhiệt đặc biệt này.

Chia sẻ với Red Star News, huấn luyện viên trượt tuyết kỳ cựu Hua Sheng cho biết, anh và các đồng nghiệp tại câu lạc bộ trượt tuyết kiếm được trung bình 20.000 đến 30.000 NDT (70,8 - 106 triệu đồng)/tháng, thậm chí có lúc kiếm được tới 100.000 NDT (354 triệu đồng).

Ảnh: Red Star News

"Kể từ giữa tháng 6, chúng tôi đã chứng kiến một lượng lớn người xếp hàng để vào các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trước cả giờ mở cửa. Hoạt động trượt tuyết đang thu hút ngày càng nhiều khách hơn", Hua Sheng tiết lộ.

Hua Sheng, 37 tuổi, đã làm huấn luyện viên trượt tuyết được bốn năm. Từ năm 2011, anh đã đam mê bộ môn này. Ban đầu, đây chỉ là một sở thích đơn thuần. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh sẽ đi trượt tuyết với vài người bạn. Dần dần, sau khi học được cách chơi, anh bắt đầu dạy người khác, rồi thành lập một câu lạc bộ trượt tuyết. Hiện tại, câu lạc bộ có khoảng 50 đến 60 huấn luyện viên.

Từ giữa tháng 6 năm nay, khi nhiệt độ dần tăng lên, Hua Sheng nhận thấy lượng người đổ về các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ngày càng tăng.

"Tháng 6, tháng 7, tháng 8 và mùa tuyết rơi mùa đông là những mùa cao điểm. Giờ thời tiết nóng bức, trượt tuyết trong nhà ở nhiệt độ -6°C rất được yêu thích", Hua Sheng nhận định.

Cũng trong 4 năm làm nghề, Hua Sheng nhận thấy bộ môn thể thao trượt tuyết trước đây vốn đắt đỏ và kén người chơi, nay đang dần trở nên phổ biến hơn, thu hút ngày càng nhiều gia đình và người trẻ.

Ảnh: Red Star News

Vì vậy, anh và các cộng sự đã cung cấp combo trị giá 1.688 NDT (5,9 triệu đồng), bao gồm vé vào khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, thiết bị trượt tuyết, hướng dẫn của huấn luyện viên và chỗ ở. Nhìn chung, chỉ sau vài buổi học, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể nắm vững một số kỹ thuật trượt tuyết cơ bản.

Một huấn luyện viên khác, anh Shi, chia sẻ rằng họ chủ yếu tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh trực tuyến. Từ giữa tháng 6 đến nay, trung bình mỗi ngày họ có một học viên và thu nhập đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.