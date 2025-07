Từ shipper thành “trợ lý đặc biệt” cho người già, kiếm hơn 70 triệu/tháng

Cựu shipper hóa thân thành trợ lý đặc biệt cho người già

Việc vệ sinh cá nhân, tắm rửa vốn là một hoạt động bình thường, nhưng lại trở thành rào cản với nhiều người cao tuổi gặp trở ngại về vận động. Trần Hiểu Hằng (sinh năm 1987, đến từ Trung Quốc) là người có thể giúp xử lý rào cản này với vai trò “trợ lý tắm gội”.

Trước Kia, Hiểu Hằng vốn là một nhân viên giao đồ ăn. Sau đó, anh đã chuyển sang nghề hỗ trợ người già bị khuyết tật hoặc gặp trở ngại về vận động, giúp họ giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân. Trong 3 năm qua, anh đã cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn người cao tuổi.

Hiểu Hằng cho biết, ngành dịch vụ này đang ngày càng phát triển, không có mùa thấp điểm trong suốt cả năm.

Năm 2020, anh rời ngành giao đồ ăn và phân vân chưa biết chọn bước tiếp theo ngành nghề nào. Lúc đó, anh bắt đầu chú ý tới cơ hội việc làm trong ngành dịch vụ cho người cao tuổi.

Anh đã rất sốc khi đến viện dưỡng lão và thấy rằng cuộc sống của nhiều người không hề tốt. Có vô số người nằm liệt giường, tàn tật hoặc tàn tật một phần, nhu cầu thị trường do đó là rất lớn.

Một số người già nếu không được tắm trong thời gian dài sẽ có mùi cơ thể, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không dám lại gần. Một số người nằm liệt giường lâu ngày thậm chí còn xuất hiện vết loét trên cơ thể, bị ngứa vào mùa hè...

Thấu hiểu nỗi đau của những người cao tuổi, Hiểu Hằng quyết định cống hiến cho ngành dịch vụ này. Dù ban đầu, gia đình anh không mấy ủng hộ.

Bà Hu (84 tuổi) là một người khuyết tật. Bà cho biết dịch vụ hỗ trợ tắm tại nhà giúp bà thư giãn hơn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Sau khi được các con đặt dịch vụ lần đầu, những lần sau đó, bà đã chủ động tự đặt lịch hẹn cho mình.

Theo Hiểu Hằng chia sẻ, trước khi phục vụ tận nhà, anh và đồng nghiệp sẽ tìm hiểu chi tiết về tình trạng thể chất, tiền sử bệnh lý và các thông tin khác của khách hàng cao tuổi. Đồng thời, họ cũng sẽ kiểm tra môi trường gia đình để xác định xem có đáp ứng các điều kiện tắm an toàn hay không. Cuối cùng, họ mới bắt đầu dịch vụ.

Kiếm hơn 70 triệu đồng/tháng

Hiểu Hằng thường mang theo nhiều thiết bị chuyên nghiệp để hỗ trợ khách hàng. Trong đó, máy đo huyết áp cầm tay, máy đo oxy trong máu và nhiệt kế là những thiết bị không thể thiếu, có thể dùng để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi trước khi tắm, đảm bảo họ có đủ điều kiện sức khỏe.

Ngoài ra, còn có nhiều loại bồn tắm di động, bao gồm bồn tắm bơm hơi, bồn tắm tách rời và bồn tắm được thiết kế để tắm ngồi, có thể linh hoạt lựa chọn theo tình trạng sức khỏe khác nhau của người cao tuổi. Ngoài ra còn có máy sưởi điện, ổ cắm điện, khăn tắm dùng một lần, dao cạo dùng một lần và các dụng cụ khác.

Dịch vụ này không chỉ giới hạn ở việc tắm rửa, mà còn mang đến sự chăm sóc cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Mỗi lần sẽ có hai nhân viên chăm sóc cùng hỗ trợ khách hàng. Trong quá trình tắm rửa kéo dài hai giờ, cần tuân thủ một nguyên tắc quan trọng: "Không nói chuyện tiền bạc, không hỏi về quá khứ của người cao tuổi". Việc vệ sinh cá nhân sẽ do nhân viên cùng giới tính đảm nhiệm. Các công đoạn khác như cắt tóc, tỉa râu, cắt móng tay hay kiểm tra sức khỏe sẽ do nhân viên còn lại đảm nhiệm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, người cao tuổi sẽ được thoa kem dưỡng da để ngăn ngừa sự phát triển của vết loét do nằm lâu.

Hiểu Hằng giải thích rằng nhiều người thuê dịch vụ tận nhà với hy vọng thể hiện lòng hiếu thảo. Và hầu hết người già đều sợ tốn tiền, vì vậy họ sẽ "hợp tác" với con cái.

Về mặt thu nhập, Hiểu Hằng cho biết giá dịch vụ tắm rửa tại nhà ở mức khoảng 400 NDT (1,4 triệu đồng)/lần, thu nhập hàng tháng của anh là hơn 20.000 NDT (70,8 triệu đồng). Quá trình tắm phức tạp thường tốn nhiều thời gian và công sức, vì vậy tối đa chỉ có thể sắp xếp cung cấp ba dịch vụ tại nhà mỗi ngày. Nhu cầu của khách hàng là rất lớn. Riêng trong dịp cuối năm, lượng đơn hàng sẽ tăng đột biến. Nhóm của Hiểu Hằng hiện có khoảng 15 người, nhưng con số này vẫn còn quá ít so với nhu cầu thị trường.