Quả trầu bà được săn lùng nhờ 'trào lưu mukbang'

Mất ba ngày tìm mua, chị Loan (phường Xuân Hòa, TP HCM) mới có được một trái trầu bà nặng khoảng 700 gram với giá 380.000 đồng. Trước đó, ba cửa hàng chị liên hệ đều báo hết hàng.

"Tôi xem nhiều video người ta ăn thấy lạ nên muốn thử. Cửa hàng nói nhà vườn ở Đà Lạt đang khan hàng, phải chờ mới có", chị kể.

Không chỉ chị Loan, những ngày gần đây, trên các hội nhóm về trái cây và mạng xã hội xuất hiện dày đặc bài đăng tìm mua loại quả này. Nhiều người sẵn sàng chi hơn nửa triệu đồng để mua hai trái chỉ để thưởng thức hoặc quay video trải nghiệm.

Những video mukbang ghi lại cảnh bóc từng lớp vảy xanh, để lộ phần thịt trắng ngà rồi mô tả hương vị như sự kết hợp giữa chuối, dứa, mãng cầu... đã thu hút lượng lớn người xem, biến loại quả vốn ít người biết đến thành món ăn gây tò mò.

Trầu bà tại vườn nhà chị Thanh Nga ở Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa thu hoạch để bán gửi cho khách với giá 220.000 đồng một trái. Ảnh: Thanh Nga

Cơn sốt nhanh chóng lan sang thị trường. Nhiều cửa hàng trái cây tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đăk Lăk... vốn chỉ bán các loại trái cây thông thường cũng bắt đầu tìm nguồn trầu bà để bán. Theo người bán, lượng quả về đến đâu hết đến đó vì nguồn cung từ nhà vườn rất hạn chế.

Bà Trần Thi Ngọc Châu, chủ một cửa hàng trái cây tại TP HCM, cho biết trầu bà chỉ thực sự được khách hỏi mua nhiều từ hai tháng nay, sau khi liên tục xuất hiện trong các video mukbang trên nền tảng số.

"Người ta thích đồ lạ nên tìm mua. Phần lớn khách mua để ăn thử vì tò mò, trong đó có nhiều nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số và cả khách nước ngoài vốn đã biết đến loại quả này", bà nói.

Theo bà Châu, cửa hàng đã nhập khoảng 50 quả từ một nhà vườn ở Đà Lạt để bán nhưng nhanh chóng hết hàng chỉ sau thời gian ngắn. Hiện mỗi quả có giá 250.000-350.000 đồng tùy kích cỡ, tương đương hơn nửa triệu đồng một kg.

Tuy nhiên, cơn sốt cũng kéo theo nhiều phản hồi trái chiều. Dưới các video mukbang và bài đăng chia sẻ trải nghiệm, không ít người cho biết sau khi ăn bị ngứa môi, lưỡi hoặc cổ họng. Một số khác nhận xét hương vị khá lạ nhưng không quá đặc biệt so với mức giá vài trăm nghìn đồng mỗi quả.

Bà Châu cho biết, phần lớn trường hợp bị ngứa xuất phát từ việc ăn khi quả chưa chín hoàn toàn. Trầu bà chỉ ăn được khi chín tự nhiên và các mắt trên vỏ tự bong. Nếu ăn quá sớm, tinh thể canxi oxalat còn trong quả có thể gây châm chích, ngứa hoặc bỏng rát ở miệng và cổ họng. Ngược lại, quả chín có phần thịt ngọt, thơm, được nhiều người ví như sự kết hợp giữa chuối, dứa, mãng cầu và bình bát, tạo nên hương vị khác biệt so với các loại trái cây phổ biến

Trầu bà được nhiều cửa hàng ở TP HCM bán với giá 250.000-380.000 đồng một trái (tùy trọng lượng). Ảnh: Thi Hà

Ở đầu nguồn, chị Thanh Nga, một nhà vườn tại Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết gia đình trồng trầu bà hơn 20 năm nhưng chủ yếu làm cây cảnh, chưa từng nghĩ đến chuyện kinh doanh quả.

"Trước đây quả chín chủ yếu để rụng hoặc cho người quen ăn. Gia đình chưa bao giờ nghĩ có ngày lại bán với giá vài trăm nghìn đồng mỗi quả", chị kể.

Chỉ từ khi hình ảnh quả trầu bà lan truyền trên các nền tảng số, nhiều người liên tục gọi điện hỏi mua, gia đình chị mới bắt đầu thu hoạch để bán.

Vụ đầu tiên năm nay, vườn của chị chỉ thu được khoảng 40 quả và đã bán hết trong thời gian ngắn. Mỗi quả nặng khoảng 500-600 gram, được bán tại vườn với giá khoảng 220.000 đồng.

Theo chị Nga, gia đình không có kế hoạch mở rộng diện tích bởi đây là loại cây sinh trưởng rất chậm. Từ khi trồng đến lúc cho quả mất khoảng 6 năm, còn mỗi lứa quả phải mất thêm một năm đến một năm rưỡi mới đủ già và chín tự nhiên.

"Đây vốn vẫn là cây cảnh, quả chỉ là sản phẩm phát sinh chứ không phải cây ăn trái được trồng để kinh doanh. Muốn tăng sản lượng cũng không thể làm trong một sớm một chiều", chị nói.

Trầu bà (Monstera deliciosa) có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới, phân bố tự nhiên từ miền nam Mexico đến Panama. Tại nơi xuất xứ, quả chín từ lâu đã được dùng làm trái cây tươi hoặc chế biến thành kem, đồ uống nhờ hương vị được nhiều người ví như sự kết hợp giữa chuối, dứa và nhiều loại trái cây nhiệt đới.

Trong khi đó, tại Việt Nam, trầu bà nhiều năm chủ yếu được trồng làm cảnh nhờ bộ lá lớn đặc trưng. Dù cây vẫn cho quả, ít người biết loại quả này có thể ăn khi chín hoàn toàn nên phần lớn để rụng hoặc chỉ cho người quen thưởng thức.