Hà Nội vừa rét đã nồm ẩm: Máy sấy quần áo bán chạy, đắt nhất gần 30 triệu đồng

Theo ghi nhận tại một số siêu thị điện máy như Điện máy Xanh, MediaMart, Pico, lượng khách hàng đến tham khảo và mua máy sấy quần áo tăng gấp đôi so với đầu tháng trước. Trên các website thương mại điện tử, lượng tìm kiếm từ khóa “máy sấy quần áo” cũng tăng mạnh trong tuần qua.

Máy sấy quần áo hiện khá đa dạng về mẫu mã và giá thành, trong đó phổ biến nhất là hai dòng máy sấy thông hơi và máy sấy bơm nhiệt.

Máy sấy thông hơi là dòng truyền thống, hoạt động bằng cách dùng điện trở làm nóng không khí rồi thổi vào lồng sấy; hơi ẩm sau đó được dẫn ra ngoài qua ống thoát khí. Ưu điểm của loại này là giá thành rẻ, sấy nhanh, cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng.

Tuy nhiên, nhược điểm là tiêu thụ điện năng cao hơn, đồng thời đòi hỏi không gian lắp đặt có lối thoát khí phù hợp. Mức giá trung bình của máy sấy thông hơi dao động từ 5 đến 10 triệu đồng.

Đơn cử, một số mẫu máy sấy của Coex đang có giá khá rẻ, chỉ từ 4,29-6,99 triệu đồng. Mẫu máy sấy Coex 8 kg giá khoảng 6,99 triệu đồng phù hợp với gia đình cần thiết bị đơn giản, hiệu quả nhưng không yêu cầu nhiều tính năng cao. Trong khi đó, máy sấy của Electrolux có mức giá khoảng 10,49 triệu đồng, mang lại trải nghiệm cao cấp hơn.

Trên thị trường có rất nhiều loại máy giặt sấy, với các mức giá khác nhau. Ảnh: D.A

Máy sấy bơm nhiệt là dòng cao cấp hơn, ứng dụng công nghệ máy nén khí gas để tạo ra luồng khí nóng và tái sử dụng nhiệt trong quá trình sấy. Nhờ cơ chế tuần hoàn này, máy tiết kiệm điện năng hơn đáng kể. Ngoài ra, nhiệt độ sấy thấp còn giúp bảo vệ sợi vải, giảm co rút và giữ màu tốt hơn.

Với những gia đình có nhu cầu sấy nhiều, sử dụng thường xuyên, đây là lựa chọn tối ưu về lâu dài nhờ hiệu suất tiết kiệm điện và độ bền cao.

Giá thành của máy sấy bơm nhiệt cao hơn, thường từ 14 triệu đồng trở lên, phổ biến ở các thương hiệu như Electrolux, LG, Samsung hay Bosch. Ở phân khúc này, nhiều mẫu máy sấy quần áo có giá trên 20 triệu đồng, đơn cử như LG 10,5 kg giá khoảng 20,99 triệu đồng, Bosch 9 kg khoảng 21,09 triệu đồng, hay Toshiba 8 kg giá gần 23 triệu đồng.

Đáng chú ý, có một mẫu máy sấy quần áo có giá lên tới 29,5 triệu đồng, thuộc nhóm sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Sản phẩm này vận hành theo cơ chế bơm nhiệt, tích hợp kết nối Wi-Fi và nhiều công nghệ tiên tiến khác.

Ở phân khúc bình dân, người tiêu dùng có thể lựa chọn các dòng máy sấy mini hoặc tủ sấy quần áo. Các mẫu tủ sấy của Sunhouse, Kangaroo hay Sharp có giá chỉ từ 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, thiết kế gọn gàng, dễ di chuyển và phù hợp với không gian căn hộ nhỏ.

Theo các chuyên gia điện máy, việc lựa chọn loại máy sấy phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và ngân sách của từng gia đình. Nếu chỉ dùng trong mùa mưa, khối lượng quần áo ít, máy thông hơi tầm 5-7 triệu đồng là lựa chọn hợp lý.

Còn với hộ gia đình đông người, sử dụng quanh năm, máy bơm nhiệt tuy chi phí đầu tư cao hơn nhưng tiết kiệm điện về lâu dài và thân thiện với môi trường hơn.

Nhiều người băn khoăn máy sấy quần áo có tốn điện hay không. Thực tế, một mẻ sấy 7kg bằng máy thông hơi tiêu thụ khoảng 2-3 kWh điện. Với máy bơm nhiệt, mức tiêu thụ giảm còn khoảng 1-1,5 kWh cho cùng lượng quần áo. Nếu sử dụng hợp lý, chọn đúng chế độ và không sấy quá tải, máy sấy không phải là thiết bị quá “ngốn điện”.

Trong khi đó, lợi ích đem lại là quần áo khô nhanh, không mùi ẩm, hạn chế nấm mốc và bảo vệ sức khỏe - đặc biệt trong những ngày nồm ướt kéo dài.