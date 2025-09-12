Giá iPhone 17 tại Việt Nam xếp thứ bao nhiêu thế giới?

Giá iPhone 17 và iPhone Air chính hãng được trang Nukeni xếp hạng dựa trên thông tin công bố trên website của Apple. Năm nay bảng xếp hạng tổng hợp từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, thấp hơn con số 40 của năm ngoái.

Đây là lần thứ ba Việt Nam có tên trong danh sách, sau khi Apple ra mắt cửa hàng trực tuyến vào tháng 5/2023. So với iPhone 16 năm ngoái, thứ hạng về giá bán iPhone 17 không khác nhiều, vẫn nằm trong số 13 thị trường có giá tốt nhất. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu Việt Nam có trong nhóm thị trường bán sản phẩm đợt đầu. Các mẫu iPhone mới sẽ được cho đặt hàng từ 12h ngày 12/9 thông qua Apple Store Online cũng như các đại lý ủy quyền và đến tay người dùng tại Việt Nam sau đó một tuần, vào 19/9.