Hành khách khoe “chiến tích” mang bật lửa lên máy bay, thách thức an ninh hàng không

Sân bay cấm, khách vẫn “làm liều”

Tối 6/9, một nữ hành khách Trung Quốc đã đăng video khoe mang bật lửa thành công lên máy bay. Điều đáng nói, bật lửa là vật dễ cháy nổ, là một trong những vật dụng bị cấm mang lên máy bay, tuy nhiên hành khách này cho biết cô đã mang lên “trót lọt” nhiều lần.

Ảnh cắt từ video của nữ hành khách

Trong video, nữ hành khách ngồi cạnh cửa sổ, hạ bàn gập của ghế, nghi ngờ lấy một chiếc bật lửa từ túi xách nhỏ rồi châm lửa. Qua cửa sổ, có thể thấy cánh máy bay và khung cảnh sân bay về đêm.

Ảnh cắt từ video của nữ hành khách

Tài khoản đăng tải video của người này định vị tại sân bay Quốc tế Thiên Phủ Thành Đô. Hiện tại, video đã bị xóa.

Phản hồi từ sân bay

Một nhân viên phòng thông tin sân bay cho biết, thông thường, hành lý của khách khi đi qua máy quét X-quang sẽ hiển thị hình ảnh bên trong. Nếu có gì đáng ngờ, nhân viên sân bay sẽ yêu cầu mở hành lý để kiểm tra, chắc chắn sẽ phát hiện được.

“Bật lửa bị cấm mang theo vì thuộc loại dễ cháy nổ. Nếu cất giấu trong túi, đây được xem là giấu vật gây cháy, và việc mang bật lửa lên máy bay là hành vi vi phạm pháp luật”, người này cho biết, đồng thời khẳng định nếu hành khách giấu bật lửa trong hành lý hoặc mang theo người chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Phóng viên trang Huashang Daily Dafeng News hiện đã liên hệ với sân bay Quốc tế Thiên Phủ Thành Đô. Nhân viên tại đây cho biết sẽ chuyển thông tin tới đơn vị có trách nhiệm để xác minh sớm nhất.