Hàng quán đóng cửa, xoay xở tránh mưa ngập vì bão Bualoi

Mưa lớn kéo dài từ sáng 30/9 khiến Thủ đô xuất hiện 82 điểm ngập úng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều hàng quán, trong khi nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu của người dân tăng cao.

Nằm ở vùng trũng của Hà Nội, phần lớn hàng quán tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, đóng cửa giữa mưa ngập. Chuỗi cửa hàng La Pizza Steak dừng bán hàng tại cơ sở khu này trong hai ngày (29/9 và 30/9). Họ có 5 cửa hàng tại Hà Nội và Hưng Yên. Đồ đạc được di chuyển sang cơ sở phường Tây Mỗ cách đó 1 km.

"Chúng tôi chỉ mong trời ngừng mưa, bởi ảnh hưởng tới thực phẩm trữ đông, đồ đạc nếu nước tràn vào tầng hầm", ông Tuấn Trương, chủ chuỗi cửa hàng nói. Họ phải cắt cử hai nhân sự túc trực thường xuyên để ứng phó sự cố, dọn dẹp cửa hàng khi nước rút. Tại cơ sở của chuỗi này ở khu đô thị Vinhomes Smart City, các đơn online vẫn có thể phục vụ, giảm bớt thiệt hại khi nước ngập dâng cao.

Cùng khu vực Nam An Khánh, bà Bùi Thị Hiền, chủ quán Tiệm ốc nhà Ball, cho biết đây là lần ngập sâu thứ hai trong gần 40 ngày qua. Lần trước đó mới diễn ra hồi cuối tháng 8, do ảnh hưởng của bão Kajiki khiến toàn khu bị mất điện trong 3 ngày.

Thuê cửa hàng tại khu này từ năm ngoái, bà Hiền cho biết "không ngờ nền khu vực này thấp, thường xuyên bị ngập khi trời mưa to". Cửa hàng không thể xoay xở bán hàng online, buộc đóng cửa và kê đồ đạc lên cao, tránh tổn thất nặng hơn.

Nhiều hàng quán kinh doanh tại Khu đô thị Geleximco bị ảnh hưởng do ngập nước. Ảnh: Hoàng Giang

Không chỉ vậy, nhiều cửa hàng thời trang, ăn uống, giao hàng tại Hà Nội cũng thông báo trên fanpage việc đóng cửa tránh ảnh hưởng bão Bualoi. Lúc 17h, HakyFood, một đơn vị chuyên ship đồ ăn đêm thông báo tạm dừng bán hàng do nhiều tuyến đường ngập lụt. Đơn vị cho biết sẽ mở trở lại khi thời tiết ổn định. Tương tự, hãng thời trang JM Dress đóng cửa sớm một số cửa hàng tại khu vực ngập sâu như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng...

Mưa ngập khiến việc vận chuyển hàng hóa, thực phẩm khó khăn. Tại nhiều chợ dân sinh Hà Nội, các loại thực phẩm thiết yếu như rau, thịt, trứng được người dân tăng mua để tích trữ.

Anh Xuân Lai, chủ một cửa hàng bán rau củ tại khu vực Nghĩa Tân, cho biết từ sáng, lượng mua các loại rau lá, củ tăng nhanh. Đến 17h, cửa hàng của anh đã hết một số loại rau để được lâu như bí, bầu, su hào, su su... "Mưa ngập khiến rau dập nát, nguồn hàng những ngày tới bị ảnh hưởng, giá cả sẽ tăng ít nhiều", anh nói.

Giá rau tại chợ tăng cao, có loại gấp đôi so với ngày thường. Chẳng hạn, rau muống tăng lên 15.000 đồng một mớ, bắp cải cũng tăng lên khoảng 20.000 đồng mỗi kg.

Chị Huyền ở Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm, ghé chợ mua đồ ăn cho ba ngày tới. Chị cho hay gia đình có thói quen mua đồ tươi sống theo ngày, nhưng do ảnh hưởng của bão, chị tăng lượng mua hơn 1 kg thịt heo để dự trữ. "Hiện giá thịt heo chưa thay đổi nhiều, mỗi kg sườn non khoảng 140.000 đồng, ba chỉ 180.000 đồng. Tôi mua sẵn cho những ngày tới bởi sau bão giá thường đắt hơn", chị Huyền cho hay.

Một quầy thịt heo ở Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm trong ngày mưa lớn 30/9. Ảnh: Ngọc Diễm

Trong khi đó, nhiều chuỗi siêu thị lớn chủ động bổ sung thêm hàng hóa đáp ứng nhu cầu gia tăng của người dân. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc Vận hành WinCommerce cho biết đơn vị đã lên kế hoạch tăng gấp rưỡi nguồn cung thực phẩm tươi sống như rau củ và thịt và thêm 20% hàng thiết yếu (mì tôm, nước mắm, dầu ăn, gia vị...).

Hãng cũng chủ động điều chuyển các mặt hàng rau xanh (cải chip, bắp cải, cải thảo, cà chua, cà rốt...) từ các nhà cung cấp và vùng sản xuất ở Lâm Đồng, đảm bảo hàng luôn sẵn và đầy đủ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho hay các siêu thị của họ ở Lào Cai, Yên Bái cũng gặp tình trạng ngập tương tự Hà Nội. "Các mặt hàng được chúng tôi duy trì giá ổn định, hạn chế tình trạng giá lên xuống bất ngờ do có nhà cung ứng ổn định, ký hợp đồng dài hạn", bà Vân nói.