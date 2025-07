Trước giờ bão số 3 WIPHA đổ bộ: Rau thịt đầy chợ tại Hà Nội vẫn ế khách mua

Sáng 22/7, trước giờ cơn bão số 3 WIPHA đổ bộ, tại nhiều khu chợ truyền thống và siêu thị tại Hà Nội ghi nhận sức mua tăng không đáng kể, giá cả tăng nhẹ. Không còn cảnh đổ xô đi mua sắm như cơn bão Yagi vào tháng 9/2024.

Vừa gọt quả mướp cho khách, chị Tuyết, tiểu thương ngõ Chợ Khâm Thiên (Hà Nội) vừa cho biết, ngày hôm nay bán còn ế hơn ngày thường.

“Hôm qua thì công nhận đông khách thật. Lượng hàng mọi khi bán cả ngày thì đến khoảng 12 giờ sáng là tôi hết hàng rồi. Nay thì còn đầy đây này”, chị Tuyết chỉ vào số rau củ trước mặt.

Theo chị Tuyết, rau mùng tơi hôm nay chị bán 7 nghìn đồng/bó, rau ngót 10 nghìn đồng/bó, rau cải 7 nghìn đồng/bó… không tăng so với những ngày trước đây. Riêng bí xanh mấy ngày trước chỉ 12 nghìn đồng/kg thì hôm nay tăng lên 20 nghìn đồng/kg vì giá nhập cũng tăng.

Nhiều hàng rau củ quả khác vẫn còn ê hề hàng hoá.

Hàng còn rất nhiều nhưng khá vắng khách mua.

Nhiều người cho rằng, việc mua đồ tích trữ là không cần thiết, chỉ nên mua đủ ăn cho 2-3 ngày. Việc đổ xô đi mua khiến hàng hoá khan hiếm và tăng giá, chưa kể rau củ dự trữ nhiều ngày sẽ khiến độ tươi ngon giảm đáng kể.

Nhiều hàng bán thịt lợn cũng còn rất nhiều hàng mặc dù đã cuối buổi sáng.

Hơn 10 giờ sáng, hàng thịt của anh Hải cùng khu chợ vẫn còn 2 bàn đầy các loại. “Mỗi ngày vợ chồng tôi bán 2-3 con lợn. Hôm qua và hôm nay khách mua đông hơn ngày thường nhưng không đáng kể. Không như đợt bão Yagi, dân đổ xô đi mua, cháy hàng từ sớm”, anh Hải nói.

Theo anh Hải, vào năm ngoái, trước bão Yagi, giá lợn móc hàm anh nhập chỉ 92 nghìn đồng/kg nhưng sau giá nhập tăng lên tới 105 nghìn đồng/kg. “Tôi bán thịt lợn ở đây hơn 10 năm rồi, toàn khách quen cả. Tăng vài nghìn thì mình chịu lãi ít hơn một chút chứ không tăng giá. Hôm nay mông sấn, vai sấn tôi bán vẫn chỉ 100 nghìn đồng/kg, ba chỉ thì 140 nghìn đồng/kg”, anh Hải nói.

Mặc dù nghe thông báo cơn bão số 3 WIPHA đang đổ bộ vào đất liền, nhiều người nghỉ chợ, nhưng sáng nay, chị Thương – tiểu thương chợ Thổ Quan, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) vẫn nhập về 1 tạ cá các loại để bán cho khách.

“Hai hôm vừa rồi thì công nhận đắt hàng. Ngày thường tôi chỉ nhập khoảng 70-80kg cá về bán nhưng hôm qua nhập 1,5 tạ vẫn hết veo. Sáng nay tôi định nghỉ nhưng ngủ dậy thấy trời quang mây tạnh, lại còn hửng nắng nên lại đi chợ. Nhập về 1 tạ cá, vẫn còn đầy đây này”, chị Thương cho biết.

Theo chị Thương, giá cá vài ngày gần đây có tăng nhẹ từ 3-5 nghìn đồng/kg. Ví dụ như cá trắm trắng có giá 70 nghìn đồng/kg, cá rô phi loại to giá 45 nghìn đồng/kg. Một phần do ảnh hưởng của bão, một phần do dịch lợn đang diễn biến xấu nên người dân chuyển sang ăn cá nhiều hơn khiến giá các loại cá tăng nhẹ.

Một số hàng bán thịt lợn, thịt gà và rau tại khu chợ này hôm nay nghỉ bán, chỉ còn lác đác một vài người đi. Tuy nhiên, lượng hàng vẫn còn khá nhiều và lượng khách khá vắng vẻ.

Tại một số siêu thị, hàng hoá vẫn đầy ăm ắp trên kệ nhưng chỉ có lác đác vài người đi mua sắm, khác với cảnh đông đúc ngày hôm qua. Giá các loại mặt hàng tại siêu thị vẫn giữ mức ổn định.

Đơn cử như rau mùng tơi 10 nghìn đồng/bó, rau cải 12 nghìn đồng/bó, cải xoăn 19 nghìn đồng/bó…

"Thời đại nào rồi còn phải tích trữ. Chỉ mua đủ ăn vài ngày bão mưa gió không đi chợ được thôi. Cứ đổ xô đi mua nhiều để tích trữ làm gì cho người ta lợi dụng tăng giá", chị Thanh Loan (Hà Nội) cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10h ngày 22/7/2025, bão WIPHA đã đổ bộ ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 8-9, giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/h.