Xổ số miền Nam: Chiều 26-3, lộ diện nhiều người trúng dãy số độc đắc “siêu đẹp”

Chiều 26-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 2 đài mở thưởng trước đó.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thành Tâm

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 25-3, giải độc đắc (dãy số 919600) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Thành Tâm ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh và một đại lý vé số cũng ở tỉnh Tây Ninh. 11 vé Sóc Trăng trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc với dãy số "siêu đẹp" của vé số Cần Thơ (dãy số 789333) được các đại lý xác định "ở lại" TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 14 vé Cần Thơ là một đại lý vé số ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Cần Thơ "ở lại" TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Hiểu

Giải an ủi của vé số Cần Thơ cũng được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hiểu ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh An Giang.