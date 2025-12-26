Thưởng Tết năm 2026 cao nhất là 600 triệu đồng/người tính đến hiện tại, thuộc lao động ở tỉnh thành nào?

Mức thưởng Tết năm 2026 cao nhất 600 triệu đồng

Bên cạnh mức thưởng Tết 2026 khủng vài trăm triệu đồng thì cũng có những nơi, dự kiến người lao động chỉ nhận được mức thưởng vài trăm nghìn đồng.

Cập nhật mới nhất đến ngày 26/12, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận được báo cáo tình hình lương thưởng Tết của 8 tỉnh, thành phố. Theo báo cáo, mức thưởng cao nhất cả nước tính đến nay là 600 triệu đồng/người, thuộc về người lao động ở tỉnh Tây Ninh.

Mức cao lần lượt tiếp theo là: Bắc Ninh thưởng Tết 2026 cao nhất là 461 triệu đồng/người; tỉnh Khánh Hòa với 350 triệu đồng/người; tỉnh Ninh Bình với 260 triệu đồng/người; tỉnh Quảng Ngãi với 205 triệu đồng/người; tỉnh Cà Mau 200 triệu đồng/người; tỉnh Hà Tĩnh với 192 triệu đồng/người; tỉnh Nghệ An 87 triệu đồng/người...

Bên cạnh mức thưởng Tết cao, mức thưởng Tết thấp nhất ở các tỉnh này rơi vào khoảng từ 1-2 triệu đồng/người. Đây là mức thưởng cho lao động mới, chưa có kinh nghiệm, hoặc cũng có thể là mức thưởng áp dụng tại các doanh nghiệp còn khó khăn, làm ăn, kinh doanh không hiệu quả.

Mức thưởng Tết năm 2026 cao nhất đang thuộc về một doanh nghiệp ở Tây Ninh với 600 triệu đồng. Ảnh: N.T

Mức thưởng Tết bình quân cao nhất năm 2026 thuộc về tỉnh Khánh Hòa, bình quân mức thưởng là 9,4 triệu đồng/người, tiếp đó là đến Bắc Ninh đạt 7,9 triệu đồng/người lao động.

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã công bố báo cáo về tình hình lương năm 2026 và thưởng Tết năm 2026. Theo đó, mức lương cao nhất thuộc về người lao động trong doanh nghiệp FDI, chạm mức 461 triệu đồng/tháng. Mức thưởng Tết Dương lịch mà doanh nghiệp thưởng cho người lao động cao nhất gần 220 triệu đồng/người.

Đáng nói, bên cạnh mức thưởng vài trăm triệu đồng, vẫn còn những người lao động chỉ nhận được mức thưởng Tết vài trăm nghìn đồng, thậm chí là không có. Nhìn vào mức này, nhiều người lao động có mức thưởng thấp không khỏi chạnh lòng.

Cập nhật con số tới thời điểm hiện tại, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 chưa cao bằng thưởng Tết năm 2025. Trước đó, thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 bình quân là 7,72 triệu đồng, tăng 13% so với thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cao nhất là 1,908 tỷ đồng, thuộc về vị trí quản lý cấp cao doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực điện tử công nghệ thông tin tại TP.Hồ Chí Minh.

Thưởng Tết năm 2026 cao nhất vẫn tập trung khối ngành "hot"

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, nhiều năm nay, thưởng Tết cao nhất vẫn tập trung vào một số ngành "hot" ví dụ như: Nhóm ngành ngân hàng; nhóm ngành dầu khí; nhóm ngành bất động sản; công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo...

Theo quan sát của các chuyên gia, mức thưởng Tết vẫn sẽ có sự phân hóa tùy từng ngành nghề, và từng nhóm lao động.

Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Lan Hương – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội cho rằng, thưởng Tết năm 2026 nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ từ 3-6%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp làm ăn tốt có lợi nhuận và đang dần ổn định trở lại.

Nhận định thêm, bà Hương cho rằng thưởng Tết bình quân 2026 nhiều khả năng tăng nhưng không tăng “bật mạnh” như giai đoạn 2024–2025.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Huân - Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH (nay Bộ Nội vụ) thì cho rằng giai đoạn này doanh nghiệp vẫn đang còn khó khăn, việc doanh nghiệp trích một phần doanh thu để thưởng Tết cho lao động đã là một nỗ lực rất lớn. Việc doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết sớm cũng tạo điều kiện cho người lao động an tâm phấn khởi trong công việc, đồng thời khẳng định sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động.

Ông Huân cũng nhận định, nhiều khả năng thưởng Tết cao vẫn chỉ rơi vào một số nhóm ngành “ăn nên làm ra” như: Ngân hàng, tài chính; dầu khí; điện tử; điện lạnh; bất động sản...

"Bức tranh thưởng Tết năm 2026 nhìn chung cũng không có nhiều thay đổi so với Tết năm 2025, tuy nhiên điểm sáng lớn nhất tôi quan sát được đó là trong 2 năm gần đây ngoài khối doanh nghiệp, các đơn vị hành chính công lập cũng đã trích nguồn hoặc trích quỹ tiền lương để thưởng Tết cho cán bộ, công chức, người lao động. Dù khoản này không nhiều nhưng đã mang tới động lực mới cho nhóm này", ông Huân nói.