Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (18/9) được điều chỉnh tăng sau phiên giảm nhẹ vào tuần trước. Giá xăng RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít.

Chiều nay (18/9), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Theo đó, so với kỳ điều hành liền trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh tăng 208 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 230 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.986 đồng/lít.

Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít - 2Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.705 đồng/lít, tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.544 đồng/lít, tăng 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.130 đồng/kg (tăng 40 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi lên sau khi giảm nhẹ vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 11/9), giá xăng được điều chỉnh giảm 39-95 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít.

Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/09/2025 14:37 PM (GMT+7)
