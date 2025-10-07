“Đào vàng” từ cây dại xưa cho lợn ăn, ở Việt Nam mọc đầy

Cây dại ven đường: Từ thức ăn cho lợn “lên đời” thành “báu vật”

Cây giần sàng, hay còn gọi là xà sàng (tên khoa học: Cnidium monnieri), là một loài thực vật thường mọc hoang trên những vùng đất trống. Ở Việt Nam, bạn có thể tìm thấy giống cây này ở bất cứ đâu.

Cụm hoa nhìn từ trên xuống giống như cái giần hoặc cái sàng gạo, vì vậy mới có tên gọi là giần sàng. Thực chất, giần sàng là một loại cỏ cao từ 0,4 - 1m, thân có vạch dọc, hoa mọc thành tán kép.

Không chỉ phân bố ở Việt Nam, giần sàng còn xuất hiện ở Trung Quốc. Người ta thường tìm thấy chúng ở ven đường, trên đồng cỏ hay những vùng đất ven sông. Xưa kia ở nông thôn nước này, chồi non của giần sàng thường được dùng làm thức ăn cho lợn.

Ngày nay, giá trị của giần sàng trong dược lý đã được biết đến nhiều hơn, kéo theo đó là giá bán cũng tăng đáng kể. Xà sàng tử (quả phơi hay sấy khô của cây xà sàng) là bộ phận được sử dụng nhiều nhất.

Ở Việt Nam, quả được thu hái vào tháng 6-8 là thời gian quả chín. Người ta sẽ nhổ cả cây về phơi khô, sau đó đập lấy quả rồi loại bỏ tạp chất. Cuối cùng phơi thêm lần nữa cho thật khô. Giá xà sàng tử sấy khô hiện tại khoảng 230.000 - 240.000đ/kg.

Trong Đông y, xà sàng tử có tính bình, hơi độc, vị cay, đắng. Người ta thường dùng vị dược liệu này để chữa nhiều chứng bệnh như liệt dương, lạnh tử cung ở phụ nữ...

Ở Trung Quốc, người dân nước này cũng dùng xà sàng tử để làm ấm thận, bổ dương, giảm ngứa, trị bệnh chàm da. Giá bán xà sàng tử tại đây rơi vào khoảng 60 NDT (216.000đ)/kg. Ngoài ra, cây còn có thể dùng để điều chế thuốc diệt côn trùng.