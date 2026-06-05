Giá xăng dầu hôm nay 5/6: Đồng loạt quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm khi giới đầu tư kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran sớm hạ nhiệt, qua đó mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tâm lý lạc quan này xuất hiện sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Israel và Lebanon cho biết, hai bên đã nhất trí triển khai lệnh ngừng bắn, làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Trước đó, Iran từng tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc một phần vào việc chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah.

Thị trường một lần nữa đặt kỳ vọng vào khả năng xung đột sớm được giải quyết, trong khi những lo ngại về nguồn cung gần như không còn được chú ý.

Giá dầu thế giới hôm nay đòng loạt giảm. (Ảnh minh họa).

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn gần như đình trệ. Tuy nhiên, một số tàu đã bắt đầu di chuyển trở lại gần Vịnh Ba Tư, điều này có thể là tín hiệu cho thấy tuyến đường biển chiến lược này sẽ sớm được mở cửa trở lại.

Dù giá dầu giảm mạnh, một số chuyên gia vẫn cho rằng rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn biến mất. Giá dầu nhiều khả năng vẫn có xu hướng tăng nếu dòng chảy nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.

Về triển vọng dài hạn, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais cho biết, tổ chức này vẫn kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng trưởng mạnh bất chấp xung đột tại Trung Đông và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian qua.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 4/6, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, không cao hơn 21.784 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, không cao hơn 26.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết như sau: xăng E10 RON95-V: 23.230 đồng/lít (vùng 1) và 23.690 (vùng 2); xăng E10 RON95-III là 22.330 đồng/lít (vùng 1) và 22.770 đồng/lít (vùng 2).

Như vậy, giá xăng E10 RON95-V và xăng E10 RON95-III cùng giảm 1.330 đồng/lit.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 500 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.