Các hãng xe đồng loạt công bố danh mục xe tương thích xăng E10

Sau khi xăng E10 (loại nhiên liệu sinh học được phối trộn từ 10% ethanol và 90% xăng khoáng) chính thức thay thế xăng RON 95 trên thị trường, một trong những băn khoăn lớn nhất của người dùng là khả năng tương thích của phương tiện và nguy cơ ảnh hưởng đến động cơ xe.

Cuối tháng trước, Bộ Công Thương yêu cầu các hãng ôtô, xe máy rà soát, công bố mức độ tương thích với xăng E10. Hiện hầu hết hãng đã công bố danh mục chi tiết các dòng xe tương thích trên website, fanpage chính thức.

Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ mẫu xe của hãng sản xuất từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10. Theo hãng, nhiên liệu này không ảnh hưởng đến độ bền động cơ, mức độ an toàn hay làm phát sinh chi phí bảo dưỡng, sửa chữa so với xăng thông thường.

Thực tế, cách đây 3 năm, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam nghiên cứu khả năng sử dụng xăng E10 trên một số mẫu xe. Chẳng hạn, kết quả thử nghiệm cho thấy, xe hybrid tương thích tốt với E10, mức tiêu hao nhiên liệu giảm 7,8% so với xăng RON 95, công suất tăng 2,15% và phát thải ít hơn 11%.

Tương tự, theo Kia Việt Nam, các mẫu xe do Thaco Auto phân phối đều tương thích với xăng sinh học E10. Mazda Việt Nam cũng khẳng định các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong của hãng hiện nay được thiết kế phù hợp với loại nhiên liệu này, bảo đảm khả năng vận hành ổn định và an toàn cho người sử dụng.

Với Hyundai Thành Công, nhà phân phối cho biết các mẫu xe Hyundai sản xuất từ năm 2005 đến nay, gồm cả xe đang lưu hành trên thị trường, tương thích với E10. Loại nhiên liệu này cũng phù hợp với các dòng xe Ford phân phối ở Việt Nam.

Trụ bơm của một cửa hàng xăng dầu trên phố Thái Thịnh tại Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Ngoài các thương hiệu phổ thông, nhiều hãng xe mới gia nhập thị trường cũng xác nhận khả năng tương thích với E10. Chẳng hạn, Lynk & Co cho biết các mẫu xe 01, 03, 05, 06, 08 EM-P và 09 đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này. Geely Việt Nam khẳng định toàn bộ sản phẩm đang phân phối đều đáp ứng.

Các mẫu xe Omoda C5, Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 SHS-P của Omoda & Jaecoo được nghiên cứu, phát triển cũng tương thích với E10 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ở phân khúc xe châu Âu, theo Volkswagen Việt Nam, nếu sử dụng nhiên liệu từ các hệ thống phân phối uy tín và bảo dưỡng đúng định kỳ, E10 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng vận hành hay độ bền động cơ.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng xác nhận hầu hết dòng xe hiện nay của hãng tương thích với E10, trừ một số mẫu xe đời cũ như C 200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) sản xuất giai đoạn 2001-2005 và xe sử dụng bộ chế hòa khí trước năm 1990. Hãng khuyến nghị người dùng có thể kiểm tra thông tin nhiên liệu phù hợp được hãng in trên nắp bình nhiên liệu hoặc trong sổ tay hướng dẫn sử dụng.

Trước đó, Mitsubishi, Suzuki Việt Nam cũng đưa ra thông tin các dòng xe sử dụng hoặc không nên dùng E10.

Ngoài mức độ tương thích, các hãng đều khẳng định hiệu suất vận hành không có khác biệt đáng kể khi sử dụng nhiên liệu đúng tiêu chuẩn. Đồng thời, việc dùng E10 không ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ, chi tiết máy hay quyền lợi bảo hành chính hãng của khách hàng.

Họ cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng nhiên liệu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, tham khảo số tay hướng dẫn sử dụng của từng mẫu xe để lựa chọn nhiên liệu phù hợp.

Tại cuộc họp về cung ứng xăng dầu ngày 2/6, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho rằng lộ trình phối trộn và phân phối xăng E10 nhằm giúp người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm giá hợp lý, góp phần giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển nông nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cho rằng công tác thông tin, tuyên truyền về xăng E10 thời gian qua chưa đầy đủ, kịp thời. "Quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Mọi chính sách phải nhằm bảo đảm quyền này", Phó thủ tướng nói.

Ông giao các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ cùng hiệp hội, doanh nghiệp đưa ra hướng dẫn cụ thể với các nhóm phương tiện có thể sử dụng E10. Các bên cần xác định trường hợp không nên dùng hoặc cần lưu ý khi sử dụng E10, và công bố loại nhiên liệu phù hợp với số phương tiện này.

Một số dòng xe của các hãng chưa xác định khả năng tương thích với xăng E10: