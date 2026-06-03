Thứ trưởng Bộ Công Thương nói gì về kế hoạch kiểm tra xăng E10 và danh sách đơn vị liên quan?

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Chiều nay 3/6 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 5. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin về công tác giám sát chất lượng xăng sinh học E10.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Kể từ ngày 1/1/2018, Việt Nam chuyển sang sử dụng xăng nhiên liệu sinh học, chủ yếu là xăng E5 RON92 và bắt đầu sử dụng xăng E10 RON95 gần đây.

Để triển khai lộ trình này, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức liên quan, chuẩn bị đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả.

"Việc triển khai xăng sinh học được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, mang lại nhiều kết quả tích cực", Thứ trưởng cho hay.

Về kiểm soát chất lượng, theo ông Tân, không chỉ E10 mà toàn bộ xăng nhiên liệu sinh học, gồm E5 và E10, đều được kiểm soát ở tất cả các cấp độ.

“Chất lượng xăng nhiên liệu sinh học hiện được quản lý theo hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Việc sản xuất, phối trộn phải tuân thủ đúng quy chuẩn nhằm tránh tình trạng pha trộn sai tiêu chuẩn. Công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện xuyên suốt từ khâu sản xuất, phối trộn, phân phối, lưu thông đến bán lẻ tại các trạm xăng”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Ông Tân mong muốn, người tiêu dùng phản ánh, cung cấp thông tin để hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng.

Bên cạnh đó, đề nghị doanh nghiệp sản xuất, pha chế, vận chuyển, phân phối và bán lẻ xăng sinh học phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa trong sản xuất, lưu thông và phối trộn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin thêm, các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên kiểm tra, giám sát thông qua lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tại địa phương, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra mới. Danh tính các đơn vị bị kiểm tra được giữ bí mật để bảo đảm hiệu quả công tác.

“Bộ khẳng định hoạt động kiểm tra đã được thực hiện thường xuyên từ năm 2018 và sẽ tiếp tục duy trì liên tục để bảo đảm chất lượng xăng sinh học”, ông Tân nói.

Về xử lý vi phạm, hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rõ các hình thức xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Liên quan bảo vệ người tiêu dùng, Thứ trưởng cho biết, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan.

Bộ Công Thương xác định mọi chính sách chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học đều hướng tới bảo vệ quyền lợi người dân và người tiêu dùng.

Nhiều giải pháp bảo vệ người tiêu dùng đã được triển khai, gồm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tổ chức kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến xăng sinh học.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ sản xuất, đầu mối đến phân phối, phải tăng cường truyền thông, tiếp nhận và giải đáp phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng; đồng thời tư vấn kỹ thuật, nâng cao nhận thức để người dân biết cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Bộ Công Thương cũng xây dựng cẩm nang, bộ câu hỏi giải đáp thắc mắc và phối hợp với báo chí, cơ quan truyền thông phổ biến rộng rãi kiến thức về xăng sinh học. Các bộ tài liệu tiếp tục được cập nhật dựa trên phản ánh, quan tâm của người dân. Bộ cũng thiết lập các trang web để tập hợp dữ liệu, tài liệu và bổ sung thông tin hỏi đáp.

Bộ yêu cầu các hãng xe, nhà sản xuất, lắp ráp xe rà soát, đánh giá và công bố khả năng sử dụng xăng sinh học. Ngoài công bố trên website, các hãng cần hướng dẫn người sử dụng, chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa nhằm xử lý các tình huống rủi ro, sự cố. Đến nay chưa ghi nhận phản ánh hay sự cố liên quan.

Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi, tiếp nhận phản ánh và phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật để hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh. Các hội bảo vệ người tiêu dùng và hiệp hội kỹ thuật cũng tham gia tiếp nhận phản ánh, tư vấn giải pháp nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công Thương phối hợp với địa phương bảo đảm nguồn cung đầy đủ xăng sinh học E5, E10 trên thị trường phục vụ người dân.

Với các giải pháp đồng bộ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn bộ quá trình sản xuất, phối trộn, phân phối và bán lẻ xăng sinh học.