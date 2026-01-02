Giá xăng dầu hôm nay 2/1: Tăng trở lại trong năm mới 2026

Rạng sáng ngày 2/1, thị trường giao ngay chứng kiến sự biến động của giá dầu thô. Theo dữ liệu từ Trading Economics và Oilprice, giá các loại dầu thô đều ghi nhận mức tăng nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 2/1: Tăng nhẹ trở lại

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 57,43 USD/thùng, tăng 0,015 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,03% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 60,87 USD/thùng, tăng 0,025 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,04 % về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô tháng 1 giảm mạnh do đà lao dốc trong tuần qua. So với tháng trước, giá bình quân giảm 2,5% - 2,8%. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm sâu, với mức giảm từ 20% đến trên 22%.

Trang Trading Economics nhận định ngày 2 tháng 1 năm 2026, giá dầu Brent tăng lên 60,91 USD/thùng, tăng 0,09% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã giảm 2,81% và giảm 20,39% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi thị trường chuẩn của mặt hàng này.

Giá xăng dầu hôm nay 2/1: Trong nước giảm liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 2/1, giá xăng dầu trong nước được niêm yết theo giá tại phiên điều chỉnh ngày 31/12/2025. Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như thường lệ, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).