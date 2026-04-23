Giá dầu hôm nay 23/4: Giá dầu vượt 100 USD/thùng sau diễn biến tại Hormuz

Giá dầu đã tăng mạnh vào phiên giao dịch thứ Tư, khi giá dầu Brent đã ở trên mức 100 USD/thùng, sau khi có báo cáo về các vụ tấn công bằng súng vào ít nhất 3 tàu container ở eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,59 USD/thùng, tương đương 1,6%, lên 100,07 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate kỳ hạn tăng 1,51 USD/thùng, tương đương 1,7%, lên 91,18 USD/thùng. Mức tăng này vào khoảng 3% so với phiên thứ Ba.

Reuters đưa tin theo các nguồn tin an ninh hàng hải và Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh, đã có ít nhất 3 tàu container bị trúng đạn ở eo biển Hormuz vào thứ Tư. Iran đã áp đặt các hạn chế đối với các tàu sử dụng eo biển này, trước hết là để trả đũa vụ ném bom của Mỹ và Israel vào nước này, sau đó là để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi hết hạn, để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục nhằm chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

Eo biển Hormuz cho đến khi chiến tranh Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, là kênh vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, đường ống dẫn dầu Druzhba bơm dầu của Nga đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, 3 nguồn tin trong ngành cho biết Nga dự kiến ​​sẽ ngừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống Druzhba bắt đầu từ ngày 1/5 tới.

Vào cuối ngày thứ Tư (giờ Mỹ), Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ công bố dữ liệu tồn kho. Theo các nguồn tin thị trường, trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), tồn kho dầu thô đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước, trong khi tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm. Các nhà phân tích ước tính lượng tồn kho dầu thô đã giảm 1,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/4.

Các nhà phân tích của PVM cho biết, nếu EIA xác nhận việc giảm tồn kho và xuất khẩu hàng tuần của Hoa Kỳ cả dầu thô và các sản phẩm tinh chế vẫn mạnh mẽ, điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng ở châu Âu và Viễn Đông đang tranh giành để đảm bảo nguồn cung dầu ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và bằng bất cứ cách nào có thể.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tại Petrolimex

Giá xăng dầu trong nước giảm đồng loạt

Từ 16h00 ngày 21/4, giá xăng RON95-III giảm 720 đồng/lít giá bán là 23.040 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 21.930 đồng/lít; Xăng E10 giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 22.350 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 21/4 giảm sâu 3.190 đồng/lít, giá bán mới là 27.850 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.880 đồng/lít, giá bán là 35.230 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 700 đồng/lít, giá bán mới là 19.630 đồng/kg.