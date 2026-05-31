Xăng E10: Thông tin quan trọng từ Bộ Công Thương, rõ trách nhiệm nếu động cơ gặp sự cố

Xăng E10RON95 sẽ chính thức được lưu thông trên toàn quốc từ ngày 1/6 (Ảnh: Khổng Chí).

Phân trách nhiệm nếu chứng minh lỗi động cơ do xăng E10

Trả lời câu hỏi về việc đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm nếu xăng E10 gây hư hỏng phương tiện, Bộ Công Thương khẳng định: Nếu có đủ bằng chứng chứng minh lỗi do xăng E10 gây ra, trước tiên, đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm; sau đó, đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu.

Về nghiên cứu kỹ các ảnh hưởng của xăng E10 đến động cơ, Bộ thông tin thêm, trước khi ban hành lộ trình chuyển đổi xăng sinh học (bằng việc bỏ xăng RON95, bán xăng E10RON95 và song song là xăng E5RON92), Bộ đã nghiên cứu, thử nghiệm trong nước, tham khảo tài liệu, kinh nghiệm từ các quốc gia sử dụng xăng sinh học từ nhiều chục năm trước; đồng thời, tổ chức hội thảo trong nước, quốc tế để tham vấn chuyên gia.

Về chủng loại xe máy, ô tô và động cơ nào thuận lợi dùng xăng E10, Bộ khẳng định, hầu hết các loại xe máy và ô tô đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số ít xe máy đời cũ của Suzuki chưa khẳng định sự tương thích với E10). Đặc biệt, các động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… sản xuất những năm gần đây đều tương thích với xăng E10.

Tuy nhiên, Bộ khuyến cáo người dân sở hữu các phương tiện hoặc máy móc đời quá cũ, chưa rõ độ tương thích với E10, có thể sử dụng xăng E5 RON92 được lưu hành song song trên thị trường.

Bộ Công Thương cho biết, nếu xe quá cũ và bình xăng có hiện tượng han rỉ thì nên vệ sinh bình sạch các han rỉ trước khi dùng E10.

Không làm theo, tự ý dùng phụ gia vào xăng E10

Liên quan đến việc sử dụng phụ gia, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng phụ gia nếu không có khuyến cáo kỹ thuật rõ ràng của đơn vị, cá nhân đúng chuyên môn, việc này làm phát sinh chi phí và không tạo ra sự khác biệt nào đối với động cơ trong điều kiện hoạt động bình thường.

Người dân đổ xăng tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội (Ảnh: Khổng Chí).

Về điều chỉnh động cơ, Bộ Công Thương cho rằng: Thông thường không cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang dùng E10, tuy nhiên đối với các động cơ đời cũ, nên tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Về cơ chế vận hành, Bộ khẳng định: Khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện vận hành bình thường. Tuy nhiên, nếu bình xăng và đường dẫn có rỉ sét, cặn thì với khả năng hòa tan cao hơn của etanol, các cặn, rỉ này có thể bị hòa tan gây tắc, giảm lưu lượng xăng bơm vào buồng đốt làm xe “yếu” đi.

Về thí nghiệm liên quan đến vận hành, Bộ Công Thương cho biết, đối với một số loại xe trong một số thử nghiệm có ghi nhận chênh lệch tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với xăng khoáng cùng loại ở khoảng 2-3%.

Tuy nhiên, cũng có loại xe trong một số thử nghiệm thì lại cho kết quả ngược lại, xăng E10 đi được quãng đường dài hơn. Nguyên nhân là do etanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng, song, khi có 10% etanol trong xăng, hỗn hợp nhiên liệu cháy triệt để hơn, do đó, bù lại công suất cho nhiệt trị thấp.