Loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thủ tục hải quan do nợ thuế ở cùng một địa chỉ

Thi hành các công văn của Thuế cơ sở 3 TP.Hồ Chí Minh, Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận (Chi cục Hải quan Khu vực II) trong ngày 11 và 12/5 đã ban hành hơn 50 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục xuất, nhập khẩu đối với doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày.

Trong đó, Công ty CP Viện nghiên cứu phát triển PPQ bị cưỡng chế 14 triệu đồng. Doanh nghiệp này có địa chỉ kinh doanh tại 132A Nguyễn Phúc Nguyên, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Phúc Vinh TNV, địa chỉ tại 2/9 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, số tiền bị cưỡng chế 767 triệu đồng.

Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng Đông Nam, địa chỉ 326 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc. Số tiền bị cưỡng chế 665 triệu đồng.

Cùng địa chỉ địa chỉ tại 326 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, Công ty TNHH Thương mại Hồ Khanh bị cưỡng chế với số tiền 624 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật cơ điện An Phát Thị, địa chỉ tại 134/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc bị cưỡng chế số tiền 28,3 triệu đồng.

Công ty TNHH Xây dựng điện Đông Hưng, địa chỉ tại số 378/29, 53 triệu đồng.Công ty CP SDG Holdings trên số 292/11 bị cưỡng chế số tiền 316 triệu đồng.

Cùng ngày, Hải quan KCX Tân Thuận quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất, nhập khẩu của Công ty CP ĐTXD Kinh doanh Bất động sản Phương Nam. Quyết định này cho biết số tiền cưỡng chế là 2,3 tỷ đồng. Địa chỉ kinh doanh tại 193B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa.

Trong số các doanh nghiệp bị Hải quan KCN Tân Thuận "bêu" tên, nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn đang đăng ký địa chỉ kinh doanh, hoạt động tại tòa nhà số 53 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh.

Trong đó, số tiền bị cưỡng chế tại Công ty CP Property X rất lớn, lên đến 230,4 tỷ đồng. Hải quan KCX Tân Thuận cho hay, việc cưỡng chế để thi hành Công văn số 1738/VB-TCS3-KDT ngày 5/5/2025 của Thuế cơ sở 3 Thành phố Hồ Chí Minh do tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Cùng địa chỉ này, Công ty CP Cam Ly Sài Gòn có số tiền bị cưỡng chế 7,9 tỷ đồng; và Công ty TNHH Đại Phúc bị cưỡng chế số tiền 1,4 tỷ đồng.

Property X là một trong những doanh nghiệp có số nợ thuế đáng chú ý trên địa bàn phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh một số doanh nghiệp bị cưỡng chế tiền tỷ, các quyết định của Hải quan KCX Tân Thuận cũng cho thấy không ít trường hợp có số tiền nợ siêu nhỏ nhưng khiến công tác quản lý nợ phát sinh.

Ví dụ như Công ty TNHH Thiết kế xây dựng LIT bị cưỡng chế số tiền chỉ 639 nghìn đồng; Công ty TNHH ILUS FURNITURE 439 nghìn đồng; Công ty TNHH Khai thác Bất động sản T.A.D OFFICE bị cưỡng chế số tiền 79 nghìn đồng; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc tế MTCS 45 nghìn đồng; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Green Food với chỉ 19 nghìn đồng; thậm chí chỉ 2 nghìn đồng như trường hợp Công ty TNHH Hai thành viên Nắng Ceramis.

Cùng liên quan đến xử lý nợ thuế, ngày 15/5, Hải quan KCN Việt Hương (Chi cục Hải quan khu vực II) cưỡng chế biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Công ty TNHH Gempacks địa chỉ tại phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, số tiền bị cưỡng chế là 1 tỷ đồng. Hải quan KCN Việt Hương cho biết, quyết định có hiệu lực trong vòng 1 năm, từ ngày 15/5/2026 hoặc tới khi số tiền thuế được nộp đủ vào ngân sách.