Doanh nghiệp, cá nhân được tự in tem điện tử rượu, thuốc lá để sử dụng từ năm 2027

Theo Bộ Tài chính, việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá hiện được quy định tại Thông tư 23 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 31 năm 2025.

Mẫu tem điện tử thuốc lá

Tại dự thảo, quy định về mẫu tem và quy định về dán tem điện tử được đề xuất giữ nguyên như quy định hiện hành tại Thông tư số 23 và Thông tư số 31.

Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành thuế, Cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung lộ trình chuyển đổi việc đặt in tem từ cơ quan hải quan, cơ quan thuế sang doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo nêu rõ, Cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp, tổ chức được phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cục Thuế thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đề xuất, từ ngày 1-1-2027, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tự đặt in tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu để sử dụng.

Từ ngày 1-1-2028 , doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải tự đặt in tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu để sử dụng, Cục Hải quan, Cục Thuế dừng việc thực hiện in, phát hành tem theo quy định trên.

Khi đặt in tem, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải đặt in theo đúng mẫu quy định tại Thông tư này; có hợp đồng in tem với tổ chức nhận in trong đó ghi cụ thể tên loại tem, ký hiệu mẫu tem, ký hiệu tem, số lượng, số thứ tự tem. Sau mỗi lần in hoặc kết thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng in.

Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử về cơ quan quản lý theo quy định.

Về nguyên tắc sử dụng tem điện tử của tổ chức, cá nhân, dự thảo nêu rõ, việc sử dụng tem điện tử phải đúng mục đích, đúng đối tượng; Không tự ý trao đổi, mua, bán, vay, mượn tem điện tử; Không cố ý làm mất hoặc cố ý làm hư hỏng tem điện tử được bán.