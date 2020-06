Giá dầu hôm nay 17/6: Giữ vững đà tăng trước dự báo lạc quan của IEA

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 09:01 AM (GMT+7)

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong phiên hôm nay.

Đầu giờ sáng ngày 17/6 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn 2% lên 37,92 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng hơn 2,3% lên 40,67 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 16/6 tiếp tục nâng dự báo đối với thị trường dầu mỏ trong báo cáo hằng tháng mới nhất của mình. IEA nhận định nhu cầu xăng và dầu diesel dự kiến sẽ phục hồi vào cuối năm nay, song cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể để lại các "vết thương" cho ngành hàng không và thị trường dầu mỏ.

Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ ở mức 91,7 triệu thùng/ngày, giảm 8,1 triệu thùng/ngày so với năm ngoái. Mức giảm này cải thiện hơn so với mức dự báo giảm 9,8 triệu thùng/ngày do IEA đưa ra hồi tháng 4/2020 và mức dự đoán giảm 8,6 triệu thùng/ngày được đưa ra vào tháng 5/2020.

Trong tháng 6 và 7/2020, nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo sẽ giảm làn lượt 12,9 triệu thùng/ngày và 7,4 triệu thùng/ngày. Báo cáo của IEA cũng đưa ra những dự báo đầu tiên cho năm 2021 khi nhận định nhu cầu dầu mỏ tăng 5,7 triệu thùng/ngày, trong bối cảnh các nền kinh tế bắt đầu hoạt động trở lại bình thường. Yếu tố này sẽ giúp nhu cầu dầu toàn cầu tăng trở lại lên mức 97,4 triệu thùng/ngày.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh

Tại thị trường Việt Nam, ngày 17/6, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: không cao hơn 13.390 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 14.080 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 9.610 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.322 đồng/kg.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-dau-hom-nay-17-6-giu-vung-da-tang-truoc-du-bao-lac-quan-cua-iea-5020201769...Nguồn: http://danviet.vn/gia-dau-hom-nay-17-6-giu-vung-da-tang-truoc-du-bao-lac-quan-cua-iea-502020176921725.htm