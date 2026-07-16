Giá xăng dầu hôm nay 16/7: Chưa dừng tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng nhẹ khi thị trường phản ứng với báo cáo cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tiếp tục sụt giảm.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu khá hạn chế do giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trước những diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông.

Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2% và lên mức cao nhất trong vòng một tháng vào thứ Ba, sau khi lo ngại gia tăng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần qua giảm 1,7 triệu thùng. Mức giảm này thấp hơn dự báo của giới phân tích là 2,6 triệu thùng, cho thấy nguồn cung trên thị trường vẫn tương đối ổn định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng nhẹ. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, EIA cũng cho biết tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 4,6 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng khoảng 100.000 thùng. Diễn biến này phần nào làm giảm kỳ vọng về khả năng nguồn cung năng lượng sẽ thắt chặt trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, yếu tố địa chính trị vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường. Trước đó, Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tiến hành nhiều đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự ven biển của nước này.

Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời tiếp tục cảnh báo có thể mở rộng các biện pháp gây sức ép đối với hoạt động hàng hải tại Trung Đông.

Goldman Sachs cho biết, xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh đã phục hồi lên hơn 80% so với giai đoạn trước xung đột sau các tín hiệu hạ nhiệt hồi tháng 6. Tuy nhiên, trong tuần qua, khối lượng xuất khẩu đã giảm xuống dưới 50%, tương đương khoảng 11 triệu thùng/ngày.

Ngân hàng này dự báo nếu hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu Brent có thể vượt mốc 110 USD/thùng trong quý IV/2026.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 9/7 giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.