Ngày 10/7, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu thời kỳ từ 1/1/2024 đến ngày 30/6/2026. Thời hạn thanh tra 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra là 8/7. Tuy nhiên khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra nêu trên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục XI, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. Theo danh sách, có 260 doanh nghiệp là đối tượng thanh tra.

Thanh tra chuyên đề diện rộng về kinh doanh xăng dầu trong 30 ngày. (Ảnh minh họa)

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là cuộc thanh tra chuyên đề có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống Nhân dân.

Vì vậy, đoàn thanh tra cần triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra; không gây cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra.

Đoàn thanh tra cũng sẽ tập trung phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, những sơ hở trong tổ chức thực hiện cũng như các hành vi vi phạm (nếu có), từ đó kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, bố trí đầu mối làm việc, kịp thời trao đổi, giải trình những nội dung phát sinh để bảo đảm tiến độ và chất lượng cuộc thanh tra.