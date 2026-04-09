Bộ Công Thương nêu lý do vì sao điều hành giá xăng dầu vào nửa đêm?

Chiều ngày 9-4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, thông tin về cung ứng và điều hành giá xăng dầu, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết nguồn xăng dầu nhập khẩu chịu tác động từ xung đột quân sự ở Trung Đông.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng nhập khẩu vẫn được triển khai theo kế hoạch, dù việc vận chuyển có gián đoạn nhất định nhưng vẫn đảm bảo đưa hàng về Việt Nam.

Trong tháng 3, doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu với khối lượng lớn, trên 3 triệu m³, cùng với lượng tồn kho trong nước, cơ bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho tháng 4.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng chủ động đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc vào Trung Đông, như tăng cường nhập dầu từ Nga để thay thế, phục vụ cho các nhà máy lọc dầu.

Trong trường hợp giá biến động mạnh lên 200 USD/thùng, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành theo hướng linh hoạt, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung, gây lạm phát, mất cân đối vĩ mô. Hai nhà máy lọc dầu trong nước được duy trì vận hành ở mức cao nhất có thể, đồng thời điều chỉnh nguyên liệu đầu vào, giảm phụ thuộc vào Trung Đông.

Bên cạnh đó, các công cụ điều hành như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được sử dụng linh hoạt để điều tiết biên độ tăng, giảm trong ngắn hạn, kết hợp với chính sách thuế, phí.

Liên quan đến việc một số kỳ điều hành diễn ra vào nửa đêm, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết đây chỉ là các trường hợp bất thường, không diễn ra liên tục. Việc này xuất phát từ yêu cầu bám sát thực tế theo Nghị quyết 36 và sau đó là Nghị quyết 55 của Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, khi giá biến động tăng trên 15% hoặc giảm trên 10%.

"Do giá xăng dầu thế giới biến động liên tục, việc điều hành vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật giá Platts xăng dầu tại Singapore - mức giá tham chiếu để tính toán giá xăng dầu trong nước, từ đó tính toán giá cơ sở sát thực tế hơn, hạn chế tác động bất lợi. Đồng thời, triển khai vào ban đêm trên phạm vi toàn quốc giúp tránh xáo trộn thị trường, hạn chế đầu cơ, găm hàng" - ông Tuấn cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong quá trình rà soát, có thời điểm đến cuối ngày mới có đầy đủ dữ liệu giá cơ sở. Đây là căn cứ quan trọng để xác định xu hướng tăng, giảm, qua đó điều hành giá xăng dầu phù hợp và sát với diễn biến thị trường nhất.