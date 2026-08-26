Hải Sapa TV bị khởi tố: 30 tỷ đồng thịt trâu sấy khô tê cay được mua từ doanh nghiệp nào, đang hoạt động ra sao?

30 tỷ đồng thịt trâu sấy khô tê cay được Hải Sapa TV mua từ doanh nghiệp nào để bán dưới tên "Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”?

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV, SN 1986, ở phường Lào Cai) để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài Hải, Công an Lào Cai cũng khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Phạm Văn Hà (SN 1982, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (SN 1988), vợ của Vũ Hoàng Hải, về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, Hải Sapa TV lợi dụng ảnh hưởng của bản thân trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất.

Sau đó Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội đây là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Từ năm 2022 đến năm 2025, vợ của Hải đã mua của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Doanh nghiệp cung cấp thịt trâu sấy khô tê cay cho Hải Sapa TV đang hoạt động ra sao?

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (tên viết tắt là Công ty Cổ phần Hoàng Nam) được thành lập ngày 27/1/2021 tại Lào Cai. Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Hà.

Tên ban đầu của doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, trụ sở khi mới thành lập đặt tại số 39 phố Ban Mai, Khu đô thị Bitexco, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vốn điều lệ là 3 tỷ đồng.

Các bị can Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV), Bùi Thị Kim Tuyên và Phạm Văn Hà trong vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Sau khi thành lập, doanh nghiệp thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

Địa chỉ hiện nay của công ty tại số nhà 014, đường Đặng Trần Côn, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Đến tháng 3/2025, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ông Phạm Văn Hà (SN 1982) là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam.

Địa chỉ trụ sở được cập nhật tại đường Đặng Trần Côn, tổ 28, phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai.

Cơ cấu cổ đông sáng lập thời điểm này gồm ba cá nhân. Trong đó, ông Lê Anh Đại góp 1,17 tỷ đồng, tương ứng 39% vốn; bà Vũ Thị Kim Ngân góp 300 triệu đồng, tương ứng 10% vốn.

Ông Phạm Văn Hà góp 1,53 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Hà vừa là Giám đốc, vừa trực tiếp sở hữu quá bán vốn điều lệ Công ty Hoàng Nam tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

Doanh nghiệp đăng ký khá nhiều ngành nghề, bao gồm: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; bán buôn gạo; bán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống; bán buôn tổng hợp; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ ăn uống khác; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch…

Theo dữ liệu, Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam có mã số thuế ở trạng thái tạm ngừng kinh doanh. Tình trạng đăng ký thuế: Người nộp thuế tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng Luật sư Nam Hồng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Điều 11 Nghị định 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 60 Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa cho mỗi lần thông báo là 12 tháng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể đăng ký tạm ngừng tiếp với điều kiện tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không vượt quá 24 tháng.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ còn tồn tại trước thời điểm tạm ngừng, bao gồm: hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; thanh toán các khoản nợ và thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với đối tác...

Song song với đó, việc gia hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh không làm chấm dứt các nghĩa vụ pháp lý đã phát sinh trước đó của doanh nghiệp.