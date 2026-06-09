Giá xăng đã hạ hơn 8.000 đồng/lít, dầu diesel giảm gần 18.000 đồng/lít từ đỉnh lịch sử
Xăng dầu được ví như "mạch máu" của nền kinh tế đã trải qua hơn 3 tháng biến động mạnh. Giá xăng từng lập đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3 trước khi giảm sâu, trong khi giá dầu cũng mất gần 40% so với mức 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 4/6. Trong đó, có loại giảm mạnh tới gần...
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/06/2026 05:45 AM (GMT+7)