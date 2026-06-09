Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 138,800 Bán 143,800

BTMH Mua 138,800 Bán 143,800

Tỷ giá

USD Mua 26,098 Bán 26,408

EUR Mua 29,552 Bán 31,110

Giá xăng đã hạ hơn 8.000 đồng/lít, dầu diesel giảm gần 18.000 đồng/lít từ đỉnh lịch sử

Sự kiện: Giá xăng

Xăng dầu được ví như "mạch máu" của nền kinh tế đã trải qua hơn 3 tháng biến động mạnh. Giá xăng từng lập đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3 trước khi giảm sâu, trong khi giá dầu cũng mất gần 40% so với mức 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4.

Giá xăng đã hạ hơn 8.000 đồng/lít, dầu diesel giảm gần 18.000 đồng/lít từ đỉnh lịch sử - 1

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, giá xăng E10 còn bao nhiêu tiền/lít?
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, giá xăng E10 còn bao nhiêu tiền/lít?

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 4/6. Trong đó, có loại giảm mạnh tới gần...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/06/2026 05:45 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá xăng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN