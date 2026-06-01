Giá xăng dầu hôm nay 1/6: Dầu thế giới bật tăng mạnh, trong nước E10 bán đại trà

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (1/6), giá dầu thế giới được điều chỉnh tăng khá mạnh sau khi giảm sâu vào tuần trước.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h27' ngày 1/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 93,05 USD/thùng, tăng 2,12% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 89,53 USD/thùng, tăng 2,48% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong tuần trước giảm mạnh. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 10,5%, chốt tuần ở mức 91,12 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI giảm 9,2%, kết tuần ở mức 87,36 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều chốt tuần qua ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.

Giá dầu thế giới tuần này được dự báo có khả năng biến động mạnh trước những thông tin trái chiều liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài hơn 3 tháng. Những thông tin gần đây làm dấy lên những đồn đoán về khả năng chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược đối với thương mại dầu khí toàn cầu, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho thế giới.

Dù cả hai bên đều phát đi những tín hiệu tích cực về triển vọng đàm phán nhưng vẫn còn những khác biệt trong cách tiếp cận và nội dung thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Các nguồn tin của Reuters cho biết, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và từng bước dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, dự thảo thỏa thuận yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz, tuy nhiên việc thực hiện sẽ tuân theo các điều kiện và cơ chế do Iran xác định.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz ngay lập tức nhằm giảm áp lực đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước những thông tin trái chiều liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, giá dầu thời gian qua đã biến động mạnh. Nhiều phiên giao dịch ghi nhận mức biến động lên tới 6 USD/thùng đối với cả hai loại dầu chuẩn.

Các chuyên gia của ING nhận định, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp thị trường dầu mỏ giảm bớt áp lực trong ngắn hạn nhưng tốc độ phục hồi hoàn toàn vẫn còn là dấu hỏi.

Commerzbank (ngân hàng niêm yết lớn thứ hai của Đức) đã nâng dự báo giá dầu Brent lên 90 USD/thùng vào cuối tháng 9 và 85 USD/thùng vào cuối năm nay, dựa trên kịch bản eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển thông thường trong hai tháng nữa.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, theo quy định mới, từ hôm nay (1/6), các loại xăng khoáng truyền thống sẽ chính thức dừng lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng sẽ chỉ còn hai lựa chọn là xăng E5 và E10.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng khi sử dụng xăng E10 cho xe ô tô và xe máy.

Theo bộ này, xăng sinh học nói chung và E10 nói riêng là một giải pháp trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn cầu. Việc sử dụng E10 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Người dân cần hiểu đúng, sử dụng đúng và bảo dưỡng động cơ xe theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Trên thị trường, giá xăng sinh học đang rẻ hơn xăng khoáng. Cụ thể, sau quyết định điều hành giá xăng dầu chiều 28/5 của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã điều chỉnh giá xăng E10 RON95-V giảm 1.390 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, xuống còn 24.560 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III chỉ còn 23.660 đồng/lít, thấp hơn 494 đồng/lít so với xăng RON95-III khoáng.

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 23.258 đồng/lít, giảm 1.082 đồng/lít và thấp hơn xăng RON95-III 896 đồng/lít.