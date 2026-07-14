Con lợn đặc biệt ở Nghệ An chỉ có 2 chân trước nhưng vẫn chạy nhảy khiến cả làng cổ vũ, độc lạ nhất Việt Nam

Con lợn độc lạ nhất Việt Nam, khuyết 2 chân sau, chỉ đi bằng 2 chân trước

Tại bản Mường Đán, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Quế Phong cũ) vừa ghi nhận một con lợn đặc biệt khi chỉ được sinh ra chỉ có 2 chân trước. Mặc dù khuyết hẳn 2 chân sau nhưng con lợn vẫn khỏe mạnh, tự di chuyển và chạy nhảy nhanh nhẹn bằng 2 chân trước.

Chủ nhân của con lợn là anh Vi Văn Viết (SN 1970, trú ở bản Mường Đán, xã Tiền Phong).

Anh Viết cho biết gia đình nhiều năm chăn nuôi lợn nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Biết tin, bà con trong bản đến xem ai cũng ngạc nhiên khi thấy con lợn chỉ có 2 chân.

Theo anh Viết, lợn mẹ nặng khoảng 30kg và đây là lứa sinh đầu tiên. Trong lần sinh này, lợn mẹ đẻ 4 con, gồm 2 con đực và 2 con cái. Ba con còn lại phát triển bình thường. Riêng con lợn đực có màu trắng đen bị dị tật bẩm sinh, không có 2 chân sau.

Đây là cách con lợn đặc biệt ở xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An nâng cả cơ thể chỉ bằng 2 chân. Ảnh cắt từ clip

Dù nhỏ hơn các con khác trong đàn, chú lợn đặc biệt vẫn bú mẹ bình thường và có sức sống khá tốt.

Theo quan sát, lợn con có thể chống đỡ cơ thể bằng 2 chân trước, giữ thăng bằng và di chuyển khá linh hoạt trong chuồng. Mỗi khi theo mẹ hoặc tranh bú với các con khác, nó vẫn chạy nhảy nhanh nhẹn.

Hằng ngày, ngoài công việc chăn thả gia súc, anh dành nhiều thời gian chăm sóc đàn lợn con, đặc biệt là con lợn bị dị tật, để theo dõi khả năng phát triển của nó.

Nhiều người trong bản và các khu vực lân cận sau khi nghe tin gia đình anh Viết đang nuôi con lợn đặc biệt đã đến xem. Đến nay, con lợn vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường.