Giá vé máy bay tăng cao trước thềm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Theo khảo sát của PV Dân Việt trên các kênh bán vé máy bay chính thức của các hãng hàng không Việt Nam, trong các ngày 29/4 - 3/5 và các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt giá vé máy bay giá cao hơn ngày thường dao động 2,5 triệu - 4,5 triệu đồng/chiều. Nhiều chuyến đi Phú Quốc, Nha Trang có giá sát trần vé máy bay phổ thông nội địa.

Đối với chặng Hà Nội - Nha Trang của Vietnam Airlines có giá vé máy bay khoảng 7,4 triệu đồng khứ hồi; Vietjet Air khoảng 7,2 triệu đồng, chưa gồm hành lý ký gửi. Nhiều chuyến bay từ Nha Trang, Đà Nẵng về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối kỳ nghỉ ngày 3/5 đã hết chỗ, chỉ còn vé hạng cao.

Đường bay Hà Nội - Phú Quốc vào ngày 30/4, hạng vé phổ thông trên chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines đã "cháy" vé, chỉ còn lại trên các chuyến bay nối chuyến từ Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc với giá rất cao, hạng phổ thông trung bình 5 triệu đồng/vé.

Tương tự, các chặng bay này, Vietjet Air đã "cháy vé" máy bay hạng Business, chỉ còn một số ít vé hạng phổ thông với giá từ 4,2 triệu đồng/vé.

Các chuyến bay thẳng của Sun PhuQuoc Airways cũng đã hết vé máy bay, chỉ còn vé máy bay trên các chuyến bay thêm một điểm dừng với giá rẻ nhất khoảng 4,6 triệu đồng/vé.

Chiều từ Phú Quốc - Hà Nội ngày 3/5, Vietnam Airlines không có chuyến bay thẳng mà phải bay nối chuyến từ Phú Quốc - Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội nhưng các chuyến bay đều đã hết ghế hạng phổ thông, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt với giá rẻ nhất là 5,5 triệu đồng/vé.

Cũng ở đường bay này, Vietjet Air vé rẻ nhất là 4,1 triệu đồng/vé nhưng số lượng cũng chỉ còn vài ghế. Sun PhuQuoc Airways không bay thẳng mà có thêm một điểm dừng cũng có giá khoảng 4,5 triệu đồng/vé.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, các hãng hàng không đang nỗ lực duy trì ổn định mạng bay và bố trí thêm chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Vietnam Airlines cung ứng với số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12%.

Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%, còn các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế và Quy Nhơn tăng trung bình hơn 5% so với thường lệ.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thị trường để điều hành khai thác linh hoạt, bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định, đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động đặt chỗ và xuất vé sớm để thuận tiện lựa chọn hành trình trong giai đoạn cao điểm.

Hãng hàng không Vietjet tiếp tục tăng tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4 - 1/5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay được tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc…