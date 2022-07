Giá ô tô nửa cuối năm có tăng?

Tháng 6-2022, lượng mua giảm 34% Đầu tháng 7, TC Group (Tập đoàn Thành Công) đã thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 6 giảm 34% so với tháng 5. Mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 6 là Hyundai Accent chỉ bán được gần 1.100 xe (giảm hơn 40% so với tháng 5); Hyundai Tucson chỉ đạt doanh số 479 xe (giảm 26% so với tháng 5).