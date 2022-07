Ô tô cũ đắt tiền hơn... ô tô mới!

"Hơn 10 năm trong nghề, giờ tôi mới thấy có tình trạng giá ôtô cũ còn cao hơn xe mới và dù phải trả tiền cao nhưng khách không có nhiều lựa chọn, có xe nào thì lấy xe đó" - ông Lê Chí Thịnh, chuyên buôn bán ôtô cũ tại TP Thủ Đức (TP HCM), cho biết.

Khan hiếm xe mới, tha hồ đẩy giá xe cũ

Theo ông Thịnh, hiện xe bán tải Ranger của hãng Ford đã qua sử dụng 2-3 năm bán lại không những không bị mất giá mà còn có thể có lời. Nguyên nhân là do nhiều người có nhu cầu mua xe không thể chờ đợi hàng về quá lâu nên quyết định chọn xe cũ.

Xe Ford Ranger đã qua sử dụng 2-3 năm bán lại vào thời điểm này không bị mất giá, thậm chí có thể có lời

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số đại lý Ford ở TP HCM, chiếc Ranger đã qua sử dụng được bày bán với giá lên đến 700 triệu đồng/chiếc, trong khi xe mới bản tiêu chuẩn chỉ có giá 650 triệu đồng/chiếc nhưng không còn hàng. Tương tự, xe Wildtrak mới không có hàng nên xe cũ được bày bán với giá 955 triệu đồng/chiếc - tương đương xe mới. Riêng mẫu Raptor đã qua sử dụng có giá lên đến 1,4 tỉ đồng, cao hơn xe mới đến 100 triệu đồng, do mẫu này đã ngưng nhập về Việt Nam.

Tại các đại lý của Toyota, tình trạng khan hiếm xe mới cũng tương tự nên xe cũ cơ bản có giá ngang xe mới. Hàng loạt mẫu như Fortuner, Corolla Cross, Raize, Veloz... đều không có hàng, khách muốn mua phải đăng ký và chờ đến cuối năm. Trong khi đó, mẫu CR-V cũ được bán với giá tương đương xe mới là 940 triệu đồng/chiếc; Fortuner đời 2019, đăng ký năm 2020, chạy hơn 20.000 km có giá 1,1 tỉ đồng, cao hơn giá xe mới niêm yết.

Chuyên trang Chợ Tốt Xe cũng ghi nhận trong quý II/2022 có hơn 38,5 triệu lượt quan tâm đến các dòng ôtô đã qua sử dụng. Trong đó, dòng xe trong khoảng giá 450-650 triệu đồng/chiếc được săn tìm nhiều nhất bởi phù hợp với những gia đình trẻ, người mua xe lần đầu và có nhiều thương hiệu để lựa chọn. Cũng giống các đại lý của hãng, giá một số mẫu SUV trên chuyên trang này còn cao hơn cả xe mới, nhất là những dòng ăn khách như: Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Seltos, Toyota Raize, Toyota Fortuner, Ford Everest... Chẳng hạn, Hyundai Santa Fe Premium 2.2L HTRAC đời 2020, đã đi 18.000 km đang được rao bán với giá 1,55 tỉ đồng/chiếc; cũng xe này đời 2021, đã đi 6.000 km được rao bán với giá 1,535 tỉ đồng/chiếc; trong khi giá xe mới của hãng đề xuất chỉ là 1,36 tỉ đồng/chiếc.

Đại lý như "chơi dao hai lưỡi"

Chủ một hệ thống kinh doanh ôtô cũ cho biết nguồn cung xe cũ trước đây rất lớn do nhu cầu đổi xe của người tiêu dùng cao và nguồn xe dịch vụ thải ra khá dồi dào. Đặc biệt, sau giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, không ít người chạy xe dịch vụ phải bán xe để trả nợ hoặc bị ngân hàng xiết nợ, khiến nguồn cung có lúc dư thừa. Tuy nhiên, gần đây, tồn kho xe cũ giảm mạnh do sức mua tăng trong bối cảnh đứt gãy nguồn cung xe mới.

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống đại lý Ôtô cũ Hiền (TP HCM), lý giải nguồn cung xe cũ ngày càng khan hiếm do nhu cầu đi lại gia tăng, hoạt động của dịch vụ vận tải dần hồi phục khiến số người bán xe giảm và số lượng mua xe để kinh doanh nhiều lên. Ngoài ra, không ít người có dự định bán xe cũ để đổi xe mới đã phải tạm dừng kế hoạch do phải chờ hàng về rất lâu.

Đại diện nhiều showroom xe cũ tại TP HCM cho rằng nguồn cung xe cũ ngày càng giảm mạnh trong khi nhu cầu thu mua của showroom lại lớn dẫn đến người bán xe "phát" giá cao chót vót. Người kinh doanh xe cũ lúc này cũng phải cẩn trọng quan sát thị trường để tránh rủi ro. "Kinh doanh xe cũ lúc này như "chơi dao hai lưỡi", dễ phá sản như chơi! Giá thu mua quá cao, nếu không kịp bán mà nguồn cung xe mới sớm được cải thiện thì người kinh doanh xe cũ cầm chắc "ôm" cục nợ" - ông Lê Chí Thịnh cảnh báo.

