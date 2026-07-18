Có nên mua iPhone 17 Pro Max giảm giá sâu khi iPhone 18 Pro Max sắp ra?

iPhone 17 Pro Max giảm giá

iPhone 17 Pro Max hiện đã có mức giá ổn định hơn

Sau hơn nửa năm ra mắt, iPhone 17 Pro Max hiện đã có mức giá ổn định hơn so với thời điểm mở bán:

iPhone 17 Pro Max 256GB: 35.99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max 512GB: 42.99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max 1TB: 48.99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max 2TB: 60.59 triệu đồng

Dù mức giá đã "dễ thở" hơn, nhưng việc bỏ ra từ 36 đến hơn 60 triệu đồng ở thời điểm iPhone 18 sắp cận kề đòi hỏi một sự cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tế.

iPhone 17 Pro Max giảm giá có nên mua?

Nếu quyết định mua iPhone 17 Pro Max ở thời điểm hiện tại, đây là những giá trị thực tế

Nếu quyết định mua iPhone 17 Pro Max ở thời điểm hiện tại, đây là những giá trị thực tế và vượt trội nhất mà bạn sẽ nhận được ngay lập tức mà không cần chờ đợi:

Thời điểm giữa năm 2026 là lúc iPhone 17 Pro Max đạt độ "chín" về giá. Bạn không còn phải chịu cảnh khan hiếm hàng hay mua chênh giá như hồi tháng 9/2025. Việc tiết kiệm được một khoản tiền kha khá so với giá niêm yết ban đầu trong khi vẫn sở hữu công nghệ đầu bảng là một bài toán kinh tế rất thực tế.Công nghệ mới

Sức mạnh của con chip A19 Pro (3nm thế hệ thứ ba) kết hợp cùng 12GB RAM là quá dư thừa cho mọi tác vụ. Điểm số Geekbench 6 ấn tượng (3.703 đơn nhân / 9.363 đa nhân) cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) giúp máy chơi mượt các tựa game nặng nhất ở 120FPS mà không bị nóng. Dù iPhone 18 có ra mắt với chip A20, sự khác biệt về hiệu năng thực tế hàng ngày sẽ gần như bằng không.

Với viên pin dung lượng kỷ lục 5.088 mAh (bản eSIM), iPhone 17 Pro Max mang lại thời gian sử dụng thực tế bền bỉ vượt trội (37 giờ phát video liên tục). Nếu bạn là người bận rộn, thường xuyên di chuyển và không muốn lo lắng về sạc pin, đây là chiếc máy có pin tốt nhất mà bạn có thể sở hữu ngay hôm nay.

Việc Apple đồng bộ hóa cả 3 ống kính sau lên độ phân giải 48MP, đi kèm khả năng zoom chất lượng quang học 8x (tiêu cự 200mm) mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh quá xuất sắc. Đối với những người làm sáng tạo nội dung, vlogger hay cần máy phục vụ công việc ngay lập tức, đây đã là một thiết bị hỗ trợ tối đa mà không cần đợi những nâng cấp nhỏ giọt từ thế hệ sau.

iPhone 18 Pro Max sắp ra có nên đợi?

Nhiều người chờ đợi mua iPhone 18 Pro Max

Ngược lại, nếu bạn thuộc nhóm người dùng dưới đây, việc kiềm chế ham muốn mua sắm lúc này để chờ đợi thêm vài tháng sẽ là quyết định sáng suốt hơn.

Sự khác biệt lớn nhất của iPhone 17 Pro Max so với thế hệ trước nằm ở việc chuyển đổi sang khung nhôm để tản nhiệt tốt hơn và thiết kế cụm camera "plateau" mới. Nếu bạn đã quen với sự sang trọng, cứng cáp của khung titan và không gặp vấn đề về nhiệt độ khi sử dụng thông thường, iPhone 16 Pro Max vẫn đáp ứng quá tốt mọi nhu cầu. Việc nâng cấp lúc này sẽ không mang lại cảm giác "Wow" tương xứng với số tiền bỏ ra.

Khung nhôm của iPhone 17 Pro Max dù tản nhiệt tốt nhưng lại mềm và dễ trầy xước, cấn móp hơn khung titan cũ rất nhiều nếu không dùng ốp. Nhiều nguồn tin rò rỉ cho thấy Apple có thể sẽ khắc phục điểm yếu này trên iPhone 18 bằng một hợp chất vật liệu mới bền bỉ hơn mà vẫn đảm bảo hiệu suất tản nhiệt.Tin tức xe

Dù hệ điều hành iOS 26 mang lại giao diện "Liquid Glass" đẹp mắt, thực tế vẫn còn một số lỗi vặt hiển thị và Siri tích hợp AI chưa thực sự tự nhiên như kỳ vọng. Thế hệ iPhone 18 ra mắt vào cuối năm nay chắc chắn sẽ đi kèm với phiên bản phần mềm tối ưu hơn, sửa sạch các lỗi tồn đọng và khai thác sâu hơn sức mạnh của trí tuệ nhân tạo phần cứng.

Nặng 233 gram và màn hình rộng tới 6.9 inch khiến việc sử dụng iPhone 17 Pro Max bằng một tay trở thành cực hình với những người có bàn tay nhỏ. Nếu bạn đang mong chờ một chiếc máy gọn gàng hơn nhưng vẫn sở hữu cấu hình "khủng" (như dòng iPhone Air siêu mỏng hoặc iPhone 18 Pro nhỏ gọn hơn), hãy kiên nhẫn chờ đợi đợt ra mắt sắp tới.